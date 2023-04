Xiaomi 13 Ultra renders geven meer info over de Samsung Galaxy S23 Ultra's grootste concurrent

De Samsung Galaxy S23 Ultra is de Android telefoon om te verslaan op dit moment. Zijn volgende concurrent zou de Xiaomi 13 Ultra kunnen zijn, die naar verwachting binnenkort zal verschijnen. Er is zonet al een tipje van de sluier gelicht dankzij gedetailleerde gelekte renders.

Het is momenteel niet duidelijk wat de oorsprong van de renders is. Het kunnen officiële, gelekte renders zijn, maar ook onofficiële renders, gecreëerd op basis van geruchten. Hoe dan ook, ze zijn afkomstig van het bekende @OnLeaks (opens in new tab) (in samenwerking met SmartPrix (opens in new tab)), dus de kans is groot dat ze accuraat zijn.

Dit is niet de eerste keer dat we de Xiaomi 13 Ultra zien, maar het is onze beste blik op het mogelijk ontwerp, dat een enorme cirkelvormige cameramodule met vier lenzen toont. Je kan het hieronder bekijken.

Volgens de details die naast de renders zijn uitgelekt, bestaat de camera set-up waarschijnlijk uit een hoofdcamera met een 50MP 1-inch Sony IMX989 sensor zoals die in de Xiaomi 13 Pro, evenals drie andere 50MP camera's, afgerond met een 32MP-selfiecamera in een punch-hole centraal bovenaan het scherm.

Ter referentie, de Xiaomi 13 Pro heeft drie camera's aan de achterkant, maar heeft verder dezelfde cameraspecificaties. De achterkant is weergegeven in het wit en is blijkbaar gemaakt van leer. De telefoon meet naar verluidt 163,18 x 74,64 x 9,57mm en is 15,61mm dik bij het camerablok.

Specs van ultrahoog niveau

Er worden nog enkele andere specs genoemd, waaronder een 6,7-inch 2K AMOLED-scherm met een refresh rate van 120 Hz, een Snapdragon 8 Gen 2-chipset, maximaal 16GB RAM, maximaal 512GB opslagruimte en een 4.900mAh-batterij met 90W bedraad opladen en 50W draadloos opladen.

Dat zijn indrukwekkende specificaties, maar op basis van die enorme camera is dat wellicht het hoogtepunt. Dit wordt waarschijnlijk een van de smartphones met de beste camera's van het jaar. Of hij de Samsung Galaxy S23 Ultra van de troon kan stoten, is nog maar de vraag.

De Chinese lancering zal naar verluidt plaatsvinden op 18 april, maar over een wereldwijde lancering is nog niets bekend. De Xiaomi 12S Ultra van vorig jaar is uiteindelijk nooit in Nederland of België gelanceerd, dus we zijn benieuwd wat de plannen voor 2023 zijn.