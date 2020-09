Xbox Series X-prijslek van Pringles blijkt gebakken lucht

Met de release van de Xbox Series X in het vooruitzicht weten we nog altijd niet wat deze next-gen console zal kosten. Er hebben echter al genoeg schattingen en 'leaks' plaatsgevonden van de Xbox Series X-prijs, en de laatste komt van een wel zeer onwaarschijnlijke bron - Pringles.

Pringles, de chipsfabrikant (in handen van Kelloggs) heeft zich uitgelaten over de Xbox Series X-prijs met een eigen schatting. Het bedrijf loopt momenteel een Xbox-promotie in Zuid-Afrika die klanten de kans geeft om een Xbox Series X-console te winnen bij release, of een Xbox Game Pass Ultimate code.

In de kleine lettertjes van de wedstrijd vond een opmerkzame Twitteraar een geschatte waarde van de nieuwe Xbox terug: R621,000. Zoals de Twitteraar opmerkte, komt dat lokaal neer op grofweg R13,500 en vertaald naar euro ongeveer €681.

Looks like Pringles, of all brands, broke the Xbox Series X price for South Africa. If my maths checks out, this puts the XSX at around R13,5K locally? Unsure if that's excluding tax. https://t.co/luosSEa8Qi pic.twitter.com/UsDe2tfcABSeptember 4, 2020

Dit getal ligt wel boven de voorspelde Xbox Series X-prijs van €499. Maar net zoals de Twitteraar aanhaalt, heeft Zuid-Afrika een hogere RRP-prijszetting voor tech-producten. Gezien deze schatting zal de prijs voor de nieuwe Xbox in de Verenigde Staten en Europa waarschijnlijk wat lager liggen.

Mooier dan het lijkt

Ook al geloven sommigen dat Pringles de prijs van den Xbox Series X heeft 'gelekt', dat is waarschijnlijk niet het geval. Net zoals elke andere 'prijslek' van retailers die we van de Xbox Series X en PS5 hebben gezien is deze prijszetting waarschijnlijk een voorlopige aanduiding. Daar komt dan ook nog eens bij kijken dat Pringles naar de prijs verwees als een "geschatte waarde", waarmee ze bevestigen dat dit geen geconfirmeerde prijs is. Het lijkt dus een bluf.

We hebben al meerdere gelijkaardige next-gen 'prijsleaks' gezien nu we dichter bij de release van de Xbox Series X in november komen. Microsoft heeft zelf nog geen prijzen van de nieuwe Xbox geconfirmeerd - of zelfs het bestaan van de Xbox Series S.

Ondanks de verwachtingen dat we een prijsbevestiging van de Xbox Series X in september te zien krijgen heeft Microsoft nog niet aangekondigd dat het deze maand een prijsonthulling zal doen. Hoe dan ook, of we nu een bevestigd prijskaartje voor de Series X te zien krijgen of niet is het belangrijk om elke 'leak' voor de officiële aankondiging te behandelen met een gezonde dosis scepsis.

