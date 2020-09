Xbox Series X en S prijzen en release data schijnbaar bevestigd door nieuw lek [Update]

UPDATE 2: Microsoft heeft Xbox Series S naam, prijs en ontwerp bevestigd

Update 1: Het officiële Twitteraccount van Xbox heeft gereageerd op de vandaag gelekte Xbox Series X en S informatie met wat een onderhandse bevestiging lijkt. Geüpdatete artikel hieronder.

Na een jaar vol verwachting lijkt het dat de prijs en release data van de Xbox Series X eindelijk is vrijgegeven, samen met Microsoft's slechtst bewaarde geheim, de Xbox Series S.

Zoals vrijgegeven door bronnen dicht bij Windows Central zullen zowel de Xbox Series X en Series S worden vrijgegeven op 10 november 2020, met een respectievelijk prijskaartje van US$499 en US$299. Voor de Europese markt worden deze cijfers doorgaans behouden, maar omgezet naar euro, al kunnen er altijd wijzigingen plaatsvinden.

Gebaseerd op de vermoede prijzen hierboven plaatst dat de Xbox Series X op exact hetzelfde prijspunt als de Xbox One toen deze werd gelanceerd in de VS in 2013.

Bijkomstig gaf vertrouwd Microsoft-lekker Brad Sams ons een eerste kijk op het ontwerp van de Xbox Series S middels gelekte renders via zijn Twitter-account en op Thurrott.com.

Hello Xbox Series S https://t.co/hQoDBRHt7d pic.twitter.com/2MIF5I6YHOSeptember 8, 2020

Het slanke design van de Xbox Series S toont een console die qua uiterlijk dichter bij de Xbox One S All-Digital Edition staat dan de aankomende Series X. Het ontwerp toont ook een groot ventilatierooster op zijn witte buitenkant, samen met een gebrek aan een schijflezer.

Interessant genoeg lijkt de Series S vrij klein. In een afzonderlijk videofragment van Twitteraar @_h0x0d zien we dat de console twee maal in de Series X past, met dan nog zelfs wat ruimte over.

Natuurlijk moet de bovenstaande prijzen en release data van de Xbox Series X en Series S met de nodige korrels zout genomen worden, gezien het gebrek aan officiële bevestiging van Microsoft.

Microsoft antwoordt (of toch een beetje)

Na de leaks van vandaag rond de prijs en release van de console reageerde het officiële Twitter-account van Xbox met de volgende meme, wat ons een geestige bevestiging lijkt dat de details inderdaad correct zijn:

Met deze informatie zullen we voorlopig verder moeten, en gezien de betrouwbaarheid van de bronnen in kwestie, en de repliek van Microsoft, achten we de kans groot dat deze leaks wel eens zouden kunnen kloppen. We verwachten een officiële aankondiging van Microsoft in de komende dagen.