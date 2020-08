Xbox Series S zo goed als bevestigd door gelekte controller

Geruchten over een goedkopere Xbox doen al maanden de ronde, maar we hebben misschien net bevestiging gekregen dat de Xbox Series S inderdaad echt is.

Beelden van de witte controller van de console kwamen een paar weken geleden tevoorschijn, maar dit keer is de verpakking van de controller in het wild gespot.

Twittergebruiker @zakk_exe heeft de controller blijkbaar gespot bij een verkoper en plaatste verschillende foto's van de officiële verpakking online. Aan de zijkant van de doos staan de Xbox Series X en Xbox Series S als compatibele systemen vermeld, samen met de Xbox One, Windows 10 PC, Android en iOS-telefoons.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CBAugust 9, 2020

De Xbox Series S belooft een goedkopere, meer betaalbare versie te zijn van de indrukwekkende Xbox Series X van Microsoft. Hij is waarschijnlijk afgestemd op een resolutie van 1440p en 60fps en zal qua design matchen met de Series X. Dat laatste zien we nu alleszins terugkomen in de controller.

Een reeks aankondigingen

Microsoft heeft nog geen woord gerept over het bestaan van deze console, hoewel meerdere lekken en bronnen erop wijzen dat de goedkope console er echt aankomt. Hoewel we nog steeds geen prijs hebben voor de Xbox Series X of PS5, voorspellen analisten dat ze niet goedkoop zullen zijn. Microsoft hoopt waarschijnlijk dat een goedkoper alternatief meer gamers naar het Xbox-ecosysteem zal trekken.

Aangezien beide consoles zullen verschijnen rond de feestdagen, verwachten we binnen een maand of twee zeker een prijs te weten voor de PS5 en Xbox Series X.

Maar zal de Xbox Series S tegelijk verschijnen met Microsoft's spreekwoordelijke power tower? We zullen moeten afwachten, maar er kan bijna geen twijfel over bestaan dat de goedkopere console er uiteindelijk zal komen.