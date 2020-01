Windows 7 krijgt toch nog één laatste update

Windows 7-gebruikers krijgen nog een laatste software-update, ook al heeft Microsoft meegedeeld dat het besturingssysteem sinds 14 januari 2020 niet langer ondersteund wordt. Die update is een bugfix voor een bug die de vorige update met zich mee heeft gebracht. De patch wordt bovendien geleverd aan alle gebruikers en niet alleen aan klanten die betalen voor langere ondersteuning.

De glitch die de laatste update (KB4534310) met zich mee bracht, zorgde ervoor dat bepaalde Windows 7 bureaubladachtergronden werden vervangen door een gewone zwarte achtergrond. Hoewel dit niet zorgt grote beveiligingsproblemen of dergelijke, kan het wel enorm irritant zijn.

The Verge heeft een support-document van Microsoft ontdekt waarin het volgende staat: "Na de installatie van KB4534310 kan je bureaubladachtergrond als zwart worden weergegeven wanneer deze is ingesteld op Stretch."

De oplossing hier is redelijk eenvoudig: je bureaubladachtergrond niet instellen op Stretch. Aanvankelijk zei Microsoft dat er alleen een patch zou worden uitgerold naar gebruikers die de Windows 7 Extended Security Updates hebben aangekocht. In de praktijk zijn dit bijna alleen grote organisaties en bedrijven.

Die beslissing werd genomen om de gemiddelde Windows 7-gebruiker in de kou te laten staan, hoewel dat niet heel vriendelijk is aangezien de glitch aanwezig was in de allerlaatste gratis update. Er waren zelfs enkele samenzweringstheorieën die beweerden dat Microsoft opzettelijk deze bug in de update heeft gestopt om gebruikers aan te zetten om naar Windows 10 over te stappen.

Microsoft is nu van gedachte veranderd en gaat de bugfix toch beschikbaar maken voor alle klanten die Windows 7 en Windows Server 2008 R2 SP1 gebruiken.

Microsoft heeft de ondersteuning voor Windows 7 op 14 januari officieel beëindigd, zodat iedereen die het oude besturingssysteem gebruikt geen updates of beveiligingspatches meer krijgt - met dit als uitzondering.

Toch is dit niet helemaal zeker: toen Windows XP zijn end-of-life datum al ver voorbij was, heeft Microsoft uiteindelijk nog een laatste patch uitgerold voor kritieke problemen, zoals WannaCry.

Als het Windows 10-patroon wordt aangehouden, is de kans tot slot groot dat Microsoft een ander probleem zal veroorzaken door het probleem met de achtergronden op te lossen. En op die manier komen we in een vicieuze cirkel van nieuwe patches en bugfixes terecht.