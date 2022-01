Windows 11 wordt sneller door verbeteringen in Verkenner-app

Microsoft brengt wat hoognodige veranderingen naar Windows 11 om het besturingssysteem te versnellen.

Volgens Windows Latest verwijdert Microsoft een van de veranderingen die het heeft gemaakt in 2019. Het gaat om de optie om in de zoekbalk niet alleen door je eigen bestanden te zoeken, maar ook OneDrive-bestanden. Daarnaast, als je naar de lijst kijkt van recente bestanden in Windows Verkenner, staan er ook online-documenten tussen van Office.com.

Deze zoekfunctie is handig voor mensen die veel in de cloud werken, met name OneDrive. Als je deze echter niet gebruikt, of je geeft de voorkeur aan een andere clouddienst, is dit een zinloze functie. Sterker nog, de zoekoptie maakt Windows Verkenner een stuk trager in zowel Windows 10 als Windows 11.

Fouten verbeteren

Als Windows Verkenner traag werkt, voelt het alsof je hele systeem langzaam is, omdat het zo’n significant onderdeel is.

Dus het is goed om te horen dat Microsoft dit gaat aanpakken in een aankomende versie van Windows 11. Een bètaversie, die nu in de testfase zit, heeft de mogelijkheid om Office.com-integratie uit te schakelen.

Als je de optie niet gebruikt, probeert Windows 11 niet te verbinden met het internet om naar online-documenten te zoeken. Dat maakt Windows Verkenner een stuk sneller in gebruik.

Als je deze functie wel nuttig vindt, kun je hem aan laten staan.

Vista-functies keren terug

Microsoft kijkt niet alleen naar fouten uit het verleden om ze te verbeteren, maar ook om er inspiratie uit te halen. Windows Latest meldt ook dat de gadgets van Windows Vista mogelijk terugkeren in Windows 11.

Het is geen geheim dat Windows Vista een van de minst populaire versies van het besturingssysteem is. Dus het is ietwat verrassend om te zien dat Vista-functies mogelijk terugkeren.

De gadgets waren kleine apps die je aan het bureaublad kon vastmaken, zoals je mailbox, een kalender of een klok. Deze waren verre van populair.

Echter lijkt het nu dat Microsoft van plan is om ze terug te brengen in Windows 11, met de nodige veranderingen. Nu heten ze widgets en ze worden niet op het bureaublad weergegeven, maar in een eigen tabblad.

Microsoft moet echter goed opletten dat de widgets in de smaak vallen bij gebruikers. Anders loopt het bedrijf tegen dezelfde problemen aan als met Windows Vista. Aangezien de widgets niet op je bureaublad zitten, maar in een eigen tabblad, zijn ze uit het zicht. Dat is al een verbetering ten opzichte van de situatie bij Vista. Echter kan dit er ook voor zorgen dat de widgets nauwelijks worden gebruikt, omdat gebruikers ze niet zien.

Laten we hopen dat Microsoft niet nog een functie toevoegt aan Windows 11 die niemand gaat gebruiken.