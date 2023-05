Windows 11 krijgt ingebouwde hub om RGB-accessoires te bedienen

Windows 11 krijgt na lang wachten een hub die gebruikers controle geeft over al hun accessoires met RGB-verlichting. Dit was een van de vele onthullingen betreffende Windows 11 tijdens de Microsofts Build-conferentie. Daarna werd het gedetailleerd beschreven in een blogpost van Panos Panay, Chief Product Officer voor Windows en Apparaten.

De functie heet Dynamische Verlichting (in het paneel Instellingen) en de belofte is dat Windows 11 het gemakkelijk zal maken om "moeiteloos apparaten met RGB-verlichting in te stellen en aan te passen". De mogelijkheid om alle RGB verlichting te regelen vanuit één centrale Dynamic Lighting hub in Windows 11 is belangrijk, omdat elk merk nu een eigen app heeft. Als je allerlei accessoires van verschillende fabrikanten combineert, heb je bijgevolg evenveel apps nodig om ze te bedienen.

Er werd verteld dat Dynamische Verlichting later deze maand wordt getest (dat zou volgende week moeten gebeuren), dus we zullen het snel genoeg in actie kunnen zien in Windows 11 preview builds.

(Image credit: TechRadar)

Nuttig of nutteloos?

Er zijn twee opties: ofwel ben je een gamer die gek is op RGB-accessoires en ben je nu dolgelukkig ofwel heb je echt niets met RGB en kan deze functie je worst wezen.

Hoewel het misschien niet klinkt als een enorme toevoeging aan Windows, kunnen we niet onderschatten wat een gemak het zal om niet voor elk accessoire van een ander merk een aparte app te gebruiken.

Al die apps zijn niet alleen onoverzichtelijk maar gebruiken ook het werkgeheugen van je systeem. Dat geheugen kan nuttiger ingezet worden, bijvoorbeeld voor de games die je speelt met al die kleurrijke accessoires. Nu de functie binnenkort wordt getest, hopen we dat de dynamische RGB-hub later dit jaar met de grote 23H2-update beschikbaar wordt voor alle gebruikers.