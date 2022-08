Windows 11 22H2 update zou op 20 september verschijnen

De volgende update van Windows 11, versie 22H2, zou klaar zijn om over een maand gelanceerd te worden.

Zac Bowden van Windows Central (opens in new tab), een betrouwbare Microsoft-leaker, beweert dat Windows 11 22H2 op 20 september uitgerold zal worden voor het grote publiek. Hij vermeldt wel dat deze datum nog kan wijzigen. The Verge (opens in new tab) laat ons bovendien weten dat hun bronnen ook deze datum op het oog hebben.

Wat we krijgen als de lanceringsversie van 22H2 is build 22621, zegt Bowden. Later dit jaar volgt er een extra update voor Windows 11. Dat zal een van Microsofts "momenten" zijn, waarover zo meteen meer.

Windows 11 22H2 bevat een groot aantal wijzigingen aan ingebouwde Windows-apps en de interface, waaronder de mogelijkheid om zaken te slepen van en naar de taakbalk. De algemene toegankelijkheid wordt ook verbeterd met updates voor Voice Access, wat in feite de integratie van de spraakherkenningssoftware Dragon is.

Analyse: Een magisch moment na versie 22H2?

Twee verschillende websites hebben van verschillende bronnen vernomen dat Microsoft op 20 september de update wil lanceren. Toch is datum allesbehalve zeker. In het verleden is al gebleken dat er altijd onverwachte bugs kunnen verschijnen waardoor het vooropgestelde schema aangepast moet worden.

Windows 22H2 bevat misschien geen enorme updates, maar die kunnen later dit jaar nog komen in een zogenaamde "moment" update. Daarmee bedoelen we een kleinere update met nieuwe features die na grote updates als 22H2 wordt uitgerold.

De eerste kleine update zou tabbladen in Verkenner (opens in new tab) introduceren, een feature waar menig Windows-gebruiker naar uitkijkt. Wees dus niet getreurd, want ook na de update in september komt er meer aan.