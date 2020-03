Windows 10 update veroorzaakt probleem in ingebouwde antivirus scans

De ingebouwde antivirus app van Windows 10, Windows Defender, is naar verluidt aan het haperen en het lukt niet om er complete virusscans mee uit te voeren. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een soort bug, hoewel er nog niet bekend is hoe dit precies zit.

Windows Latest plaatste hier een artikel over, en er zijn meerdere berichten op Reddit en Microsoft's Answers.com forum waar mensen laten weten dat ze problemen ondervinden met Windows Defender: "Items worden overgeslagen tijdens het scannen".

Volgens de error worden sommige items overgeslagen en niet gescand vanwege "uitsluiting of netwerk scaninstellingen".

Dat is niet echt een verklaring, en inderdaad degenen die dit probleem gemeld hebben zeggen dat ze geen uitsluiting hebben toegepast, en niet onlangs nog iets hebben veranderd in hun netwerkinstellingen.

Het is niet duidelijk hoeveel items er werden overgeslagen, of dat er uberhaupt items werden overgeslagen, het is ook mogelijk dat het hier gaat om een valse error, en de bug is het error bericht dat verschijnt (in tegenstelling tot bestanden die niet worden gescand).

Echter als het gaat om bestanden die niet worden gescand, dan is dat logischerwijs een mogelijke zorg voor de beveiliging voor degenen die Windows Defender hebben geactiveerd. Sommige mensen zijn zelfs bang dat deze error een symptoom is van een virus.

Al zijn de mensen online wel van mening dat het een soort van bug is, maar we hebben nog geen officieel bericht gekregen van Microsoft om dit te bevestigen.

Het kan een probleem zijn met Windows Defender zelf, of het kan een probleem zijn dat veroorzaakt is door een recente Windows 10 cumulatieve update, en het zou niet de eerste keer zijn dat dat laatste is gebeurd.

In september 2019 veroorzaakte een update voor Windows Defender (die werd toegepast om een bestaand probleem aan te pakken) een bug, waardoor de antivirus app niet goed werkte.

Het kan zijn dat er nu iets vergelijkbaars aan de hand is. Windows Latest zegt dat zowel handmatige als automatische scans falen door bovenstaande error, hoewel offline scans wel lijken te werken. De website beweert ook dat de bug aanwezig is in de Windows Defender versie 4.18.2003 of nieuwer.

Grootschalig probleem

Niet iedereen heeft last van het probleem, maar het lijkt erop dat er toch een aantal mensen, zo blijkt uit het aantal meldingen online, getroffen zijn. Hoewel sommige gebruikers de error alleen de afgelopen dagen zien opduiken, zeggen anderen dat ze hem al een paar weken terug hebben gespot.

Op Answers.com liet een persoon het volgende weten: "Ik heb hem helemaal opnieuw geïnstalleerd, van USB key van mijn Windows 10. Het probleem verdween totdat ik Windows Updates opstartte, die KB4551762 en KB4537572 installeerde. Toen kwam het probleem weer terug. Ik denk dat het de KB4551762 is die dit veroorzaakt?"

Een andere gebruiker reageerde hier op met dat hij geen KB4551762 heeft geinstalleerd op zijn PC, maar wel hetzelfde probleem had ondervonden. Hij dacht dat het ook om een andere Windows 10 cumulatieve update zou kunnen gaan.

Natuurlijk is dit allemaal gissen, totdat Microsoft het probleem bevestigd en er hopelijk achterkomt wat het is wat dit veroorzaakt.

In de tussentijd, voor degenen die Windows Defender gebruiken als hun belangrijkste antivirus oplossing, zullen zich ongetwijfeld zorgen blijven maken over of ze nu wel of niet zijn blootgesteld aan malware dankzij dit probleem.

Een handige oplossing hiervoor is natuurlijk overstappen naar een alternatieve antivirus app.