Wil je twee maanden gratis gebruik maken van Adobe Creative Cloud? Dat kan nu!

Adobe Creative Cloud heeft al studenten geholpen met gratis toegang vanuit huis, en nu is het de beurt aan de rest. Een cool trucje dat rondgaat op social media kan je twee maanden gratis Creative Cloud toegang bezorgen.

Je moet wel een bestaande Adobe-abonnee zijn, het enige wat je hoeft te doen is de stappen hieronder volgen, dan kom je vervolgens op een aanbiedingspagina met de tekst 'beste aanbod' en deze geeft je twee maanden gratis.

Hoeveel je bespaart hangt af van het abonnement dat je hebt. Al is het zeker een helpende hand voor de mensen met Lightroom of Photoshop abonnementen, maar als je je inschrijft voor alle Creative Cloud apps dan kan het zijn dat je tot wel 97 euro kan besparen. En dat is vast wel iets wat je goed kunt gebruiken in deze moeilijke tijden.

Maak je geen zorgen dat je je abonnement per ongeluk opzegt, dat is pas bevestigd als je de laatste stap hebt gevolgd van het proces hieronder.

Zo maak je gebruik van de Adobe Creative Cloud aanbieding

(Image credit: Adobe)

Log in met je Adobe account Klik op 'Beheer abonnement' Klik op 'Annuleer abonnement' (naast 'Verander abonnement') Nu ben je in het 'Annuleer abonnement' menu. Kies een reden waarom je wilt opzeggen. Klik op 'doorgaan' op de 'Details' pagina. Vervolgens word je doorgestuurd naar de 'aanbiedingen' gedeelte, waar je de twee maanden gratis aanbieding kunt selecteren.

Een kleine kanttekening: het werkt niet in elke regio dus je moet echt zelf testen of je het aanbod te zien krijgt. Op Twitter komen we wel een aantal reacties tegen van Nederlanders waar het bij werkt, maar het kan zijn dat dat niet voor iedereen geldt. Belangrijk is wel dat je alle stappen die hierboven beschreven staan, doorloopt.

En om het nog te benadrukken, dit aanbod geldt dus alleen voor mensen die al een abonnement bij Adobe Creative Cloud hebben. Je kunt dus niet een nieuwe account aanmaken en gebruikmaken van dit speciale aanbod, wel is er voor de meeste Adobe-programma's een gratis proefversie van een maand die je als nieuwe gebruiker kunt krijgen.

Afhankelijk van je abonnement is het ook mogelijk dat er annuleringskosten bij zullen komen. Dit zal waarschijnlijk minder geld zijn dan het geld wat je bespaart met twee maanden gratis toegang maar houd hier wel rekening mee.

Dit is niet de eerste keer dat Adobe annuleringskosten rekent, er zijn berichten van vergelijkbare aanbiedingen van twee maanden die de afgelopen jaren zijn voorgekomen. Maar het is geen permanente actie en de timing van dit aanbod is zeer welkom voor elke creatieveling wiens inkomsten nu gedaald zijn door de coronacrisis.