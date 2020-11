WhatsApp onthult details van nieuwe update - en je bent misschien teleurgesteld

Zelfvernietigende berichten komen er binnenkort met WhatsApp aan, maar je zal snel merken dat ze niet zo flexibel zijn als je had gehoopt.

Er zijn nu al enkele maanden gepasseerd sinds we hoorden dat WhatsApp zelfvernietigende berichten gaat toevoegen (officieel bekend als berichten die verdwijnen) voor individuele gebruikers. Het bedrijf heeft nu enkele details onthuld over hoe deze functie exact zal werken.

Een code die verstopt zit een bèta-versie van WhatsApp suggereert dat gebruikers met de nieuwe functie in staat zullen zijn om te kiezen of een bericht zal worden verwijderd na een uur, een dag of een jaar.

WABetaInfo heeft echter een officiële FAQ gevonden waarin staat dat je enkel in staat bent om jouw berichten te verwijderen na een periode van zeven dagen, zonder opties om de tijdsduur aan te passen.

"Je kan berichten sturen die verdwijnen op WhatsApp door deze verdwijnende berichten in te schakelen", legt WhatsApp uit. "Zodra je dit in hebt geschakeld, zullen nieuwe berichten die je stuurt in individuele gesprekken of groepschats verdwijnen na zeven dagen. De meest recente selectie beheert alle berichten in de chat."

"Deze instelling heeft geen effect op berichten die je eerder al stuurde of ontving in de chat. In een individuele chat kunnen gebruikers verdwijnende berichten in- of uitschakelen. In een groepsgesprek kan enkel de beheerder verdwijnende berichten in- of uitschakelen."

Nu zie je het...

Er zijn nog enkele andere zaken die je in je achterhoofd moet houden. Om te beginnen, als een persoon WhatsApp niet opent in de zeven dagen dat het bericht leesbaar is, dan zal deze worden verwijderd uit de chat, maar een preview van de inhoud kan nog zichtbaar zijn bij de notificaties van de app bij die gebruiker.

Als je antwoord stuurt op een bericht dat verdwijnt, dan zal het origineel bericht geciteerd zijn en verdwijnt het daar niet zodra het vervalt. Indien je een bericht dat uiteindelijk verdwijnt ook doorstuurt naar een chat die deze functie niet heeft ingesteld, dan wordt het niet verwijderd uit deze tweede chat.

Tot slot zullen back-ups zelfvernietigende berichten die nog niet zijn vervallen bevatten. Als de back-up wordt opgestart na de vervaldatum, dan zullen deze berichten verwijderd zijn.

Berichten die verdwijnen zullen nog niet beschikbaar zijn, maar als je een van de eersten wil zijn om het te testen, dan zal je je moeten inschrijven voor een van de bètaprogramma's van WhatsApp.

Jammer genoeg zit het programma voor Apple-toestellen momenteel vol, al is het wel de moeite om een oogje in het zijl te houden op de Testflight-pagina om te zien of er plaats vrijkomt.

Als je het bètaprogramma voor Android wil volgen, bezoek dan hier de WhatsApp Bètapagina op Google Play en vul jouw gegevens in. Indien je de publieke versie van WhatsApp reeds geïnstalleerd hebt, dan wordt deze binnen enkele uren automatisch voorzien van een update.