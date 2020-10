Facebook gaat geld vragen aan klanten van WhatsApp Business

Facebook heeft aangekondigd dat het bedrijf grote veranderingen aanbrengt in de op ondernemingen gerichte Whatsapp Business-app.

De app heeft wereldwijd ongeveer vijftig miljoen zakelijke klanten. In de toekomst kunnen gebruikers rechtstreeks aankopen doen vanuit een chat. Om dit te kunnen bewerkstelligen, gaat Facebook bedrijven die Whatsapp Business gebruiken belasten via een nieuw betalingssysteem.

"De afgelopen twee jaar hebben we de WhatsApp Business-app en de WhatsApp Business API gebruikt om bedrijven van elke omvang te helpen bij het beheren van hun chats. We hebben geluisterd naar feedback over wat werkt en zijn van mening dat WhatsApp kan helpen bij het versturen van berichten om consumenten en bedrijven met elkaar in contact te brengen", zegt WhatsApp.

WhatsApp Business

WhatsApp zegt dat meer dan 175 miljoen mensen iedere dag een bericht sturen naar een WhatsApp Business-account. Het toevoegen van een optie om rechtstreeks vanuit de chat te betalen is dus een no-brainer.

"Uit onderzoek blijkt dat mensen de voorkeur geven aan het versturen van een bericht naar een bedrijf om hulp te krijgen en dat zij eerder geneigd zijn om een aankoop te doen als zij dit kunnen doen", zegt WhatsApp.

Facebook wil het ook gemakkelijker maken voor bedrijven om functies voor snelle betalingen te integreren in hun bestaande commercie- en klantoplossingen. Dit zou veel kleine bedrijven moeten helpen die door de pandemie zijn getroffen. Het zou daarnaast een nieuwe stap voorwaarts kunnen betekenen voor een bredere uitrol van WhatsApp Pay.

Er zijn nog geen exacte details bekend over hoeveel er precies in rekening zal worden gebracht door Facebook. Er is ook geen informatie over wanneer deze wijzingen van kracht zullen gaan. De aankondiging lijkt vooral een waarschuwing te zijn voor gebruikers van WhatsApp Business.

"We zullen kosten in rekening brengen voor zakelijke klanten voor sommige diensten die we aanbieden, terwijl we gratis end-to-end versleuteling in tekst, video en spraakoproepen blijven aanbieden voor meer dan twee miljard mensen", zegt WhatsApp.