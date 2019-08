Wat is een refurbished iPhone en wat moet je ervan weten?

Een splinternieuwe iPhone kopen is een dure bezigheid. Natuurlijk, je hebt dan het nieuwste van het nieuwste en er is nog geen krasje op je iPhone aanwezig. Maar een nieuwe iPhone is vanwege de prijs niet voor iedereen weggelegd. Als je niet het geld hebt om een splinternieuwe iPhone te kopen, dan is tweedehands een optie. Maar een probleem bij tweedehands is dat je nooit zeker bent van de kwaliteit. In dit geval kun je ook overwegen om een refurbished iPhone aan te schaffen.



Het verschil tussen een refurbished en tweedehands iPhone



Er zijn nog altijd mensen die een refubished smartphone gelijkstellen aan een tweedehands smartphone. Niets is minder waar! Bij een tweedehands iPhone krijg je geen garantie en je koopt de iPhone is de staat waarin hij op dat moment verkeert. Hierdoor heb je ook geen enkele garantie op een goede kwaliteit iPhone. Mocht er dan toch iets stuk gaan, dan kun je er ook niet mee terug. Een refurbished iPhone is weliswaar ook tweedehands, maar de iPhone wordt volledig nagekeken, schoongemaakt en gereviseerd. Oude en stuk gegane componenten worden vervangen, zodat je uiteindelijk weer een volledig goede en betrouwbare iPhone hebt die er als nieuw uitziet.



De voordelen van een refurbished telefoon



Het grootste voordeel van aanschaf van een refursbished telefoon is dat je niet de hoofdprijs betaald. Vooral met een iPhone die in een nieuwe staat behoorlijk prijzig is, kun je soms tot wel de helft op de prijs besparen. Doordat de iPhone weer als nieuw is en volledig gecontroleerd krijg je er ook nog eens garantie op. Meestal is dit een jaar. Als er binnen een jaar toch iets stuk gaat kun je er altijd mee terug. En de iPhone komt niet bij het afval terecht, dus je weet ook dat je ecologisch verantwoord bezig bent. Vooral in deze tijd is dat toch een heel belangrijk punt.



Heeft de iPhone ook gebruikssporen?



Uiteraard is een refurbished iPhone geen nieuwe telefoon, maar is deze al eens in gebruik geweest. Je kunt dan ook zeker gebruikssporen tegenkomen, zoals een putje of een krasje. Mocht het scherm zwaar bekrast of gebarsten zijn, dan zal dit altijd bij de revisie vervangen worden. Tevens wordt nagenoeg elk onderdeel aan een controle onderworpen, dus kapotte of versleten onderdelen zullen ook altijd vervangen worden. Hierdoor is de binnenzijde van de iPhone altijd als nieuw. De buitenzijde zal dan misschien enkele gebruikssporen vertonen, de iPhone wordt ook grondig schoongemaakt, dus hij blijft er als nieuw uitzien.

(Image credit: Future)

De voordelen van een refurbished telefoon

Het grootste voordeel van aanschaf van een refursbished telefoon is dat je niet de hoofdprijs betaald. Vooral met een iPhone die in een nieuwe staat behoorlijk prijzig is, kun je soms tot wel de helft op de prijs besparen. Doordat de iPhone weer als nieuw is en volledig gecontroleerd krijg je er ook nog eens garantie op. Meestal is dit een jaar. Als er binnen een jaar toch iets stuk gaat kun je er altijd mee terug. En de iPhone komt niet bij het afval terecht, dus je weet ook dat je ecologisch verantwoord bezig bent. Vooral in deze tijd is dat toch een heel belangrijk punt.

Heeft de iPhone ook gebruikssporen?

Uiteraard is een refurbished iPhone geen nieuwe telefoon, maar is deze al eens in gebruik geweest. Je kunt dan ook zeker gebruikssporen tegenkomen, zoals een putje of een krasje. Mocht het scherm zwaar bekrast of gebarsten zijn, dan zal dit altijd bij de revisie vervangen worden. Tevens wordt nagenoeg elk onderdeel aan een controle onderworpen, dus kapotte of versleten onderdelen zullen ook altijd vervangen worden. Hierdoor is de binnenzijde van de iPhone altijd als nieuw. De buitenzijde zal dan misschien enkele gebruikssporen vertonen, de iPhone wordt ook grondig schoongemaakt, dus hij blijft er als nieuw uitzien.