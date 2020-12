Warner Bros brengt nieuwe films in 2021 gelijk naar streamingdienst

Blockbusters zoals The Matrix 4, The Suicide Squad en Dune zal je in 2021 bij de release gelijk bij jou thuis kunnen kijken, in plaats van in bioscopen. Dit maakt Warner Bros. vandaag bekend.

De studio zegt dat het 17 films in 2021 direct naar HBO Max zal brengen, op dezelfde dag als de films uitkomen in bioscopen. HBO Max is nog niet beschikbaar in de Benelux, hoewel bepaalde content van HBO wel op andere manieren te zien is.

HBO Max zal naar verluidt in de tweede helft van het nieuwe jaar naar Europa worden gebracht, wat zou kunnen betekenen dat wij de nieuwste films van Warner Bros. later in 2021 vanaf onze eigen bank kunnen bekijken.

Onder de 17 films vallen volgens The Hollywood Reporter The Suicide Squad, The Matrix 4, Dune, Godzilla vs. Kong en Space Jam: A New Legacy. Andere films zijn Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Reminiscence, Malignant, The Many Saints of Newark, King Richard en Cry Macho.

Deze films zullen 30 dagen lang beschikbaar zijn op de streamingdienst, net als alle andere content van HBO en HBO Max originals. Warner Bros. heeft echter niet gezegd of deze films te zien zijn tegen een extra kostprijs, enkel dat ze op de streamingdienst zullen verschijnen.

Geen bioscoopuitjes meer?

Hoewel de films op de streamingdienst verschijnen, hoeft deze keuze mensen die graag naar de bioscoop gaan niet te ontmoedigen. Dit geeft het publiek echter een keuze hoe ze deze films willen zien. Dat is in ieder geval wat Ann Sarnoff, CEO WarnerMedia Studios & Networks Group, zegt.

"Met dit unieke plan van een jaar, kunnen we onze partners ondersteunen in het tentoonstellen van een stevige reeks film van wereldklasse. We geven filmbezoekers die nog niet klaar zijn om terug naar de bioscopen te gaan de mogelijkheid om onze geweldige films in 2021 te zien", zei Sarnoff tegen The Hollywood Reporter.

“We zien dit als een win-win voor filmliefhebbers. We zijn extreem dankbaar voor onze partner filmmakers voor hun samenwerking met ons aan dit innovatieve antwoord op deze situatie."

Het statement van Sarnoff vertelt ons dat Warner Bros. deze oplossing slechts voor één jaar uitprobeert. Het is dus mogelijk dat we in 2022 weer teruggaan naar de reguliere filmreleases in bioscopen. Het is een win-winsituatie voor het publiek dat nu kan bepalen of ze blockbusters graag in de bioscoop of thuis willen zien. Ook hoeft niemand hierdoor de grote films mis te lopen, aangezien veel bioscopen in de wereld gesloten zijn of te maken hebben met restricties in bezoekersaantallen.