Volgens Apple is je oude iMac nu vintage

Tegen het einde van november zijn verschillende iMacs uit 2013 en 2014 officieel verouderd, omdat Apple de ondersteuning stop gaat zetten. Het wordt misschien dus tijd om afscheid te nemen van je geliefde oude iMac. Dit nieuws komt na een jaar vol releases van nieuwe producten zoals de nieuwe Mac Studio en Studio Display, de iPhone 14, de nieuwe iPad Mini's en een paar nieuwe MacBooks.

MacRumors (opens in new tab) heeft een memo van Apple onderschept waaruit blijkt dat Apple de 21,5 inch en 27 inch iMacs uit eind 2013, de 21,5 inch iMac uit medio 2014 en de Retina 5K 27 inch iMac uit eind 2014 dit jaar vanaf 30 november niet meer ondersteunt. Dat betekent dat deze producten niet meer door Apple worden gerepareerd en dat je ook geen reserve-onderdelen meer kunt krijgen van Apple.

Apple-producten worden doorgaans door Apple als vintage gezien als ze al meer dan zeven jaar niet meer worden verkocht. Als je goed zoekt op de Apple Support website, dan kun je daar ook een lijst vinden met alle producten die geen ondersteuning meer hebben (opens in new tab).

Conclusie: Steeds weer opnieuw kopen

Wat betekent dit dan voor de mensen die nog steeds gebruik maken van deze "vintage" apparaten? Valt jouw iMac straks na 30 november gewoon uit om alleen nog maar stof te verzamelen?

Zo drastisch is het gelukkig niet. Het begint voornamelijk met het feit dat deze verouderde iMacs geen veiligheidsupdates en software-updates meer krijgen. Gelukkig is het wel alweer bijna Black Friday, dus als je door dit nieuws wel graag een nieuwe Mac of MacBook wil kopen, dan kun je alvast gaan kijken voor de vroege Black Friday deals op Macs en MacBooks.

Het is wel een beetje vreemd of technologie van seven jaar oud meteen "vintage" of "verouderd" te noemen. Apple brengt misschien dan wel elk jaar weer nieuwe versies van hun apparaten uit, maar niet elke consument kan het zich veroorloven om op dat tempo bij te houden. Deze trend van elk jaar nieuwe producten en dus elk jaar weer het vervangen van oude proucten zorgt er ook voor dat er een overschot aan e-waste belandt in derdewereldlanden.

Als Apple het net als andere PC-fabrikanten makkelijker maakt voor gebruikers om zelf reparaties of upgrades voor onderdelen uit te voeren, dan zou er misschien ook meer ondersteuning blijven voor de oudere apparaten. Wij vinden ook dat klanten niet de dupe moeten worden als ze niet het nieuwste model kunnen kopen of als ze vanwege milieuredenen of sentimentele redenen hun oude apparaten willen behouden.