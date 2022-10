Volgende iPad Pro kan groter scherm en hoger prijskaartje krijgen

Als je iemand bent die houdt van de iPad, maar zelfs de iPad Pro 12,9 (2022) te klein vindt, dan heeft Apple misschien een oplossing in de maak. Een nieuw lek zegt dat het bedrijf werkt aan een gigantische 16-inch iPad.

Die informatie komt van The Information (opens in new tab) (via Phone Arena (opens in new tab)), die sprak met "een persoon die bekend was met het project" en dit nieuwe grotere model zal blijkbaar in de laatste maanden van 2023 in de verkoop gaan.

Blijkbaar wil Apple de iPad nog meer op een laptop laten lijken, waarbij dit 16-inch scherm overeenkomt met het formaat van hun grootste laptop: de 16-inch MacBook Pro (2021).

Die extra schermruimte heeft duidelijke voordelen: meer ruimte voor split-screen vensters en onder meer een groter canvas om te tekenen met de Apple Pencil.

Als Apple echt een iPad wil maken die meer op een laptop lijkt, dan is er nog werk aan de (software)winkel, want in onze review van de 2022 iPad Pro vonden we de nieuwe multitasking-functie Stage Manager ondermaats.

In ieder geval zal dit grotere scherm ook met een hogere prijs komen. Hoewel het bericht geen prijs noemt, begint de iPad Pro 12.9 (2022) bij 1469 euro, dus een 16-inch iPad Pro zal nog duurder zijn. Aangezien we weten dat de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra met 14,6-inch display 1149 euro kostte bij de lancering, dan zouden we niet verbaasd zijn als de prijs van deze enorme iPad Pro begint met een 2 als eerste cijfer.

We weten eigenlijk niet of deze monstertablet deel zou uitmaken van de Pro-reeks, maar we kunnen ons niet voorstellen dat het een goedkoper model zou zijn. Misschien is dit een soort iPad Pro Max of een iPad Ultra?

Zoals altijd bekijken we dit lek kritisch, maar Apple probeert duidelijk al een tijdje de kloof met zijn laptops te dichten. Het zou daarom niet vreemd zijn om een grotere tablet te zien.

Analyse: dit is zeker niet het eerste lek van een grotere iPad

Hoewel dit de eerste keer is dat we het formaat van 16 inch horen, zijn er al eerdere lekken die aangeven dat we mogelijk een iPad zullen zien die groter is dan 12,9 inch.

Mark Gurman, die een zeer goede reputatie heeft op het gebied van Apple-informatie, zei in 2021 dat er grotere iPads werden ontwikkeld en voegde hieraan toe dat we mogelijk een 15-inch model zouden zien. Niet zo lang geleden hoorden we van een andere bron dat een 14,1-inch model in de maak was.

Nu meerdere bronnen wijzen op grotere iPads, lijkt het zeer waarschijnlijk dat er minstens één komt. Nu blijft de vraag hoe groot die iPad dan precies zal zijn.