Volgende grote Windows 11 update kan vandaag nog verschijnen

Windows 11 krijgt mogelijk later vandaag zijn volgende grote update, als we de geruchten mogen geloven. Dat is de voorspelling van een van de meer prominente Windows-leakers op Twitter, PhantomOfEarth.

Here's a tip ahead of the Moment 3 release tomorrow* on Windows 11, version 22H2 for those who want all the new features: go to Windows Update settings and toggle 'Get the latest updates as soon as they're available' to On.Should make getting the update and features faster. pic.twitter.com/BfSu5S9jgxMay 22, 2023 See more

Officiële informatie is er niet. De leaker is er wel "vrij zeker" van dat dit het geval is, want vandaag is de vierde dinsdag van de maand. Dat is vaak de dag waarop deze updates uitgerold worden. Zoals we al hebben opgemerkt, zit de update waarschijnlijk al bijna twee weken in de laatste testfases. Microsoft organiseert vandaag ook zijn Build 2023 evenement en keynote.

Zoals PhantomOfEarth verder aangeeft, is er een manier om zo snel mogelijk de nieuwe functies te krijgen. Ga naar de instellingen van Windows Update en schakel 'Krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn' in.

Houd er dan wel rekening mee dat je niet alleen als eerste de update krijgt, maar ook als eerste in aanraking komt met verborgen bugs die tijdens het testen niet zijn ontdekt en verholpen. Dit is al eerder gebeurd en zal blijven gebeuren, gezien de omvang van Windows 11.

Nieuwe functies in Windows 11

De waarheid is dat deze update niet zo spannend is als de vorige. Wat goed is om te zien, is dat er hard gewerkt wordt om Windows 11 op verschillende fronten toegankelijker te maken. Zo wordt er hard gewerkt aan Voice Access, waarbij een heleboel nieuwe dialecten (voorlopig alleen in het Engels) worden ondersteund. Live onderschriften worden ook in meer talen geïmplementeerd.

Verder is er Content Adaptive Brightness Control (CABC), een functie die kan worden gebruikt om stroom te besparen door het scherm intelligent te dimmen. Het virtuele toetsenbord van Windows 11 wordt bijgewerkt, zodat je beter kunt bepalen wanneer het verschijnt, en er is een nieuwe pagina met instellingen voor USB4-apparaten.

Een andere belangrijke wijziging, althans voor pc's met aanwezigheidssensoren, is de introductie van privacy-instellingen voor die functie. Die sensoren zorgen er namelijk voor dat je laptop zichzelf kan uitschakelen wanneer jij te lang niet aan je bureau zit. De nieuwe instellingen zorgen ervoor dat je beter in de hand hebt welke programma's deze sensoren kunnen gebruiken.

Zoals gezegd, is dit een van de meer teleurstellende updates voor Windows 11. Dit jaar zou tot slot een relatief rustig jaar kunnen worden voor Windows 11, vooral omdat vroege geruchten erop wijzen dat de jaarlijkse grote update (23H2) ook geen enorme wijzigingen met zich meebrengt.