Tweede Overwatch 2-bèta komt eraan: nieuwe content en held verwacht

De PvP-bèta van Overwatch 2 is afgelopen. Spelers moeten het weer even doen met Overwatch 1 voor nu. Ontwikkelaar Blizzard heeft echter een nieuw event voor juni genoemd, wat kan betekenen dat we niet lang hoeven te wachten tot we weer terug in het tweede deel mogen komen.

De Overwatch 2-bèta lijkt een vrij groot succes te zijn geweest, met een mijlpaal van 1,5 miljoen gelijktijdige kijkers op Twitch, waar codes voor de bèta werden weggegeven. Alhoewel de cijfers daalden naarmate de tijd vorderde is het duidelijk dat er interesse is voor wat Overwatch 2 gaat brengen.

Desondanks vragen spelers zich na de bèta af wat er verwacht kan worden. Gelukkig hebben de ontwikkelaars een datum gegeven waarop meer informatie wordt gegeven.

In een post op Blizzards website zegt het ontwikkelaarsteam: ''we zijn verheugd en geïnspireerd door al het enthousiasme en de interesse die de spelers hebben laten zien voor Overwatch 2. We kunnen niet wachten om meer met jullie te delen over wat er gaat volgen. Houd 16 juni vrij voor een Overwatch 2-event!''

In een officiële Overwatch Tweet werd verder verteld dat we tijdens het event te horen krijgen wat er in de komende maanden aankomt. Het lijkt er daardoor op dat we meer informatie over bèta's gaan krijgen voor de langere termijn.

Wat zou er in de tweede bèta van Overwatch 2 kunnen zitten?

Nu het event is aangekondigd ontstaat de vraag wat we in de volgende bètafase kunnen verwachten. Alhoewel niks bevestigd is, zijn er een aantal onderdelen waar we meer over weten die niet in de eerste Overwatch 2-bèta terug te vinden waren.

Waarschijnlijk krijgen we minstens een of twee maps erbij, waarvan een mogelijk Rio De Janeiro is. De map werd in een 2021 PvP-livestream getoond maar was verdacht afwezig in de eerste bèta. De Escourt-map lijkt ook een kanshebber voor een plekje in de tweede bèta, met de mogelijkheid dat er nog een andere, nog niet aangekondigde map komt.

We hopen ook dat we een nieuwe held krijgen om mee te spelen. Alhoewel het niet helemaal duidelijk is wie wordt onthuld, is er veel speculatie dat dit de langverwachte Junker Queen is. Overwatch content creator Master Ian Gamer maakte recentelijk een video over de leaks, met uitleg en steeds meer bewijs dat we de held snel terug gaan zien. Junker Queen, zoals de naam al weggeeft, is de koningin Junkertown. Fans hebben gespeculeerd over haar verschijning in het roster sinds augustus 2017, toen de Junkertown-map uitkwam.

Desondanks is er een functie waar veel fans op hopen, en wij ook: competitieve modus. Alhoewel Overwatch 2 plezierig is, is het moeilijk om er op de lange termijn in geïnteresseerd te blijven zonder een ranked-ervaring. Quick Play brengt geen stimulans buiten de huidige match die je speelt.

In een ontwikkelaarsblog voor de bèta praatte Blizzard over ranked, met als uitleg: ''we plannen een aantal grote revisies voor onze kern ranked- en competitieve modus-systemen. Deze zijn echter nu nog niet klaar om publiekelijk op grote schaal te testen.''

Is het op tijd klaar voor de tweede fase? We hopen van wel. Competitief spelen geeft spelers een grote stimulans om de game veel te spelen en serieuzer bezig te gaan in Quick Play.

Laten we hopen dat de tweede Overwatch 2-bèta niet lang na de presentatie op 16 juni uitkomt. Overwatch 2 bouwt nu momentum op na jaren dood te lijken. We hopen dus dat Blizzard daar goed gebruik van kan maken.