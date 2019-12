Toekomstige Apple Watch kan helpen bij de behandeling van Parkinson

Apple is al een tijdje bezig met het verbeteren van de gezondheidsfuncties op de Apple Watch smartwatch met de toevoeging van een ECG sensor, net als het toevoegen van functies die je gezondheid monitoren.

Het is daarom ook geen verrassing dat een recent aangevraagd patent laat zien dat Apple bezig is met het integreren van nieuwe gezondheidssensoren in de Apple Watch.

Zoals Apple Insider al liet weten kunnen de nieuwe sensoren helpen bij de behandeling van de ziekte Parkinson. Ze werken door het monitoren van bewegingen van de drager en het analyseren van data door het gebruik van de Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS).

Parkinson wordt gekenmerkt door een aantal symptomen, inclusief tremors en dyskinesie (bewegingsstoornis). Dit is een oncontroleerbare en onvrijwillige beweging en ziet eruit alsof iemand een zenuwtrekje heeft of aan het zwalken is.

De nieuwe voorgestelde sensoren die staan beschreven in het octrooi zullen niet gebruikt worden om de diagnose Parkinson te stellen. In plaats daarvan zal de technologie een handig overzicht bieden van de bewegingen die gerelateerd zijn aan tremors en dysinesie, wat waardevolle inzichten kan bieden aan zorgverleners.

"Dit biedt gemonitorde informatie en een klinische tool voor het evalueren van de reactie van patiënten op medicijnen". Zo zegt Apple in de patentaanvraag. Het kan ook de kwaliteit van leven verbeteren van de drager en hen de mogelijkheid bieden om "activiteiten te plannen rondom de symptoompatronen".

Op dit moment houden mensen met Parkinson hun symptomen zelf bij. Echter, Apple gelooft dat deze vorm van monitoren accuraat kan zijn, en daarom stelt het bedrijf ook voor om "dyskinesie en tremor symptomen te volgen door het gebruik van een draagbare computer."

Hoewel sensoren om Parkinson te monitoren een gewaagde volgende stap is voor Apple, is het het waard om in gedachte te houden dat we veel nieuwe patentaanvragen zien die wekelijks worden ingezonden, die niet altijd in een eindproduct resulteren.

Echter, deze specifieke technologie is niet geïntegreerd in een toekomstige versie van de Apple Watch, het roept wel een interessant punt op, en in het bijzonder dat de focus op gezondheid voor Apple's draagbare producten zich verder ontwikkelt.