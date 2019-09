Fitbit ontwikkelt hartmonitoringapp met FibriCheck

Voorheen was het al mogelijk om met een Fitbit je hartslag te meten, maar nu gaat de smartwatchmaker nog een stap verder in het monitoren van je gezondheid.

Samen met het, in Hasselt gevestigde, bedrijf FibriCheck ontwikkelt Fitbit een applicatie waarmee hartritmestoornissen worden opgespoord. De app houdt het hartritme van de persoon die de smartwatch draagt nauwlettend in de gaten.

Door middel van fotoplethysmografiesensoren of ppg-sensoren worden de bloeddruk en de hartslag gemeten op de pols. Hiermee kunnen in een hartritmestoornissen, zoals een atriumfibrilleren of voorkamerfibrillatie, in een vroeg stadium gesignaleerd worden.

Bij atriumfibrilleren trekken de boezems van het hart niet meer regelmatig samen, maar doen ze dit veel te snel en te onregelmatig. Dit kan uiteindelijk leiden tot een beroerte.

Bij voorkamerfibrillatie, een veelvoorkomende hartstoornis, is het elektrisch systeem van de voorkamers van het hart verstoord en gaan de voorkamers in plaats van krachtig samentrekken fibrilleren of trillen. Ook gaan ze onregelmatig en veel samentrekken. Deze hartritmestoornis kan ineens ontstaan en ook weer ineens verdwijnen, dit maakt het lastig om het te signaleren tijdens een momentopname.

CE-gecertificeerd

De applicatie van FibriCheck is inmiddels CE-gecertificeerd, dit houdt in dat de software aan de Europese standaarden voor medische applicaties voldoet. Hiervoor heeft het Belgische bedrijf een onderzoek gedaan met 150 personen, bij hen werd de FibriCheck app getest en er werd een medische test gedaan.

De resultaten van de app werden naast de resultaten van een elektrocardiogram gelegd, en daaruit bleek dat de FibriCheck op zeer nauwkeurige wijze hartritmestoornissen kon opsporen.

Hoe dit precies in zijn werk gaat? FibriCheck maakt binnen een minuut een scan zodra de app een onregelmatigheid ziet in het hartritme, of vermoedt dat er een hartritmestoornis plaatsvindt. Vervolgens krijg je als smartwatch-gebruiker een melding te zien waarbij wordt aangegeven met een kleur of het hartritme regelmatig is of niet. Groen betekent goed, als het oranje is wordt het advies gegeven om het binnenkort bij een arts aan te kaarten en rood betekent dat je meteen actie moet ondernemen.

De meetresultaten kun je dus delen met een arts, maar dat kan alleen als je een abonnement op de FibriCheck aanschaft, voor 3,99 euro.

De FibriCheck is te gebruiken op een Fitbit Versa, een Versa 2, de Versa Lite Edition en de Fitbit Ionic. De app is nog niet in heel Europa gelanceerd, op dit moment is hij alleen beschikbaar in Nederland, België, Ierland en Engeland.