Teufel lanceert kleurrijke Zola gaming headset met verwisselbare onderdelen

Audiomerk Teufel heeft niet alleen traditionele koptelefoons, oortjes en speakers, maar ook enkele gaming headsets. Daar komt nu een nieuw exemplaar bij in de vorm van de Teufel Zola. Uniek aan deze headset zijn de oorkussens, microfoonbeschermer en oorschelpen die in zes verschillende kleuren beschikbaar zijn. Ook kan je deze onderdelen los aankopen in verschillende kleuren om een geheel eigen ontwerp te creëren.

De Teufel Zola is beschikbaar twee algemene kleuren, donker- en lichtgrijs. Bij aanschaf kan je daarnaast kiezen voor accessoires in zes verschillende kleuren. De oorkussens en -schelpen aan de buitenkant, evenals de microfoonbeschermer zijn namelijk beschikbaar in het donkergrijs, lichtgrijs, oranje, geel, paars en groen. Je kan ook verschillende kleuren combineren. Kies bijvoorbeeld rode oorkussens, gele oorschelpen en een donkergrijze microfoonbeschermer.

(Image credit: Teufel)

Kleurrijk en krachtig

Met zijn 40mm-drivers geeft de Teufel Zola je een indrukwekkend geluid en de HD-condensatormicrofoon moet ervoor zorgen dat iedereen je altijd kan horen, zelfs in luide omgevingen. Het Teufel Audio Center biedt pc-gamers vervolgens toegang tot diverse configuratiemogelijkheden voor het geluid en de microfoon. Je verbindt de Teufel Zola met je computer met een USB-dongle voor lage latentie op het geluid zodat je meteen alles hoort wat je ziet. Verbinden via bluetooth is niet mogelijk, maar er is wel een 3,5mm-audiokabel. Zo kan je hem ook gebruiken voor je Nintendo Switch of je smartphone.

De Teufel Zola is per direct verkrijgbaar op de website van Teufel (opens in new tab) voor een adviesprijs van 129,99 euro. Voor extra kleurencombinaties heeft Teufel een set oorschelpen (voor 19,99 euro) en een set met twee oorkussens en microfoonbeschermer (voor 24,99 euro) in alle zes kleuren aan.