Tegenvallende verkoop smartphones doet hopen op hoge Black Friday kortingen

Je zou denken dat na een pandemie de vraag naar smartphones weer zou stijgen, maar het tegendeel lijkt waar, want de verkoop zou dit jaar met 10 procent of meer kunnen dalen.

The Verge (opens in new tab) merkte die voorspelling op bij Qualcomm. Daar zou sprake zijn van een "lage dubbelcijferige procentuele daling" in het aantal verkochte smartphones vergeleken met vorig jaar. Dat is een grotere daling dan verwacht, aangezien het bedrijf eerste nog sprak van een daling van één cijfer.

Hoe komt dat precies? Qualcomm wijst op het onzekere economische klimaat, wat logisch is. Smartphones zijn meestal duur en een nieuwe is wellicht geen prioriteit als je met moeite je boodschappen en rekeningen kan betalen.

Qualcomm heeft geen specifieke bedrijven genoemd, maar The Verge merkt op dat zowel Samsung als Apple hier waarschijnlijk bij horen. Eerdere berichten suggereerden dat Samsung een enorm aantal toestellen in voorraad had, terwijl Apple naar verluidt de productie van de iPhone 14 toch niet gaat opvoeren.

Analyse: zijn er goede Black Friday smartphonedeals op komst?

Als de voorspellingen van Qualcomm juist zijn, dan hebben veel bedrijven wellicht voorraden die ze graag snel willen verkopen. Het duurt tegenwoordig maximaal een jaar voor een telefoon een opvolger krijgt en dan willen bedrijven al hun focus op die nieuwe smartphones richten.

Qualcomm zegt zelfs dat er "ruwweg 8-10 weken verhoogde voorraad" aanwezig is. Dit alles betekent dat bedrijven geneigd kunnen zijn de prijzen te verlagen om hun oude voorraad te verkopen. Nu wil het toeval dat Black Friday nadert (25 november is het zover). We verwachten daarom extra hoge kortingen op bijna alle toestellen.

Tot slot is de reden voor de lage vraag dat veel mensen krap bij kas zitten en de levenskosten torenhoog worden. Budgetbewuste consumenten hebben wellicht, net zoals, Black Friday aangeduid in hun kalender zodat ze daar hun nieuwe smartphone met een mooie korting kunnen scoren. Geen zin om zelf alle webshops af te struinen op zoek naar de beste smartphone? Dan kan je ook ons overzicht met de beste Black Friday smartphonedeals aan je bladwijzers toevoegen!