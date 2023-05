Swappie introduceert Premium Series voor refurbished iPhones

Swappie, bekend van de aan- en verkoop van refurbished iPhones, heeft vandaag een toevoeging aan zijn aanbod refurbished toestellen aangekondigd, de Premium Series. Dit nieuwe premium product moet het gat in de huidige markt dichten door een eersteklas ervaring aan te bieden.

De Premium Series is volledig functioneel, heeft 100% batterijcapaciteit en is vanaf vandaag verkrijgbaar in alle landen waar Swappie actief is, waaronder Nederland en België. Het pronkstuk van de Premium Series is de ecologische voetafdruk die, net als de andere opgeknapte toestellen in het aanbod van Swappie, 78% minder uitstoot genereert dan een nieuwe smartphone.

Het probleem van refurbished

Een recent onderzoek in opdracht van Swappie en uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Kantar werpt een licht op de redenen waarom sommige mensen nog steeds een nieuwe smartphone kopen in plaats van een refurbished toestel, waarbij een derde van de consumenten (32%) de gezondheid van de batterij noemt, gevolgd door de functionele kwaliteit van een nieuwe telefoon (25%) en het ontbreken van tekenen van slijtage (20%).

De gereviseerde Premium Series van Swappie komt tegemoet aan deze voorwaarden, omdat de toestellen in principe nieuw zijn met een batterijcapaciteit van 100%, geen tekenen van slijtage vertonen, volledige operationele capaciteit hebben en, zoals bij alle verkochte Swappie iPhones, onder een Swappie-garantie van 24 maanden vallen. Bovendien produceert de Premium Series slechts een fractie van het e-afval dat traditioneel wordt geassocieerd met een nieuwe smartphone, wat het ook een betere keuze maakt voor de planeet.

Volledig binnen Europa

"Swappie bevindt zich in een unieke positie omdat al ons opknapwerk gebeurt in onze eigen faciliteiten in Europa, we onze eigen toeleveringsketen hebben, en we voordelen zoals gratis garanties en moeiteloze retourzendingen bieden", aldus Sami Marttinen, CEO en medeoprichter van Swappie.

In elk stadium kan Swappie ervoor zorgen dat de beste procedures worden gehandhaafd, waardoor producten van hoge kwaliteit worden gegarandeerd die volledig functioneel zijn. Dit is essentieel voor het opbouwen van vertrouwen in Swappie op lange termijn.

De toestellen uit de Premium Series zijn tot slot beperkt in aantal, maar niet beperkt tot een specifiek model. De Premium Series is vanaf vandaag verkrijgbaar op de website van Swappie.