Steam Deck-leak toont indrukwekkende batterijduur en ondersteuning 60 fps

De Steam Deck van Valve verschijnt in december 2021. Er zijn ondertussen al exemplaren verzonden naar gameontwikkelaars. Een Chinese bron met één van die units in handen, heeft wat benchmarks en info over de batterijduur gedeeld.

Uiteraard moeten we dit nieuws niet meteen als waarheid aannemen. Als de info toch blijkt te kloppen, moeten we er bovendien rekening mee houden dat de Steam Deck nog altijd een work in progress is.

Volgens de gelekte benchmarks (gespot door Tom’s Hardware) zal de Steam Deck op een native resolutie van 1.280 x 800 pixels draaien.

Shadow of the Tomb Raider draait gemiddeld op een solide 30 frames per seconde (fps) bij de hoogste grafische instellingen. Bij hoge instellingen (maar niet op zijn hoogst) loopt de fps op naar 36. Bij lagere instellingen (exacte tweaks zijn niet bekend) draait de game op een soepele 60 fps.

Doom kan ook gemakkelijk op 60 fps werken indien de visuele instellingen op medium staan. Door de instellingen te verhogen kan het nog een redelijke 46 fps aan. Er is hier echter niet gespecificeerd wat de precieze instellingen zijn.



Dota 2 draaide op 47 fps bij maximale graphics en 80 fps op lage instellingen. De Steam Deck moet dus makkelijk 60 fps aankunnen, indien de grafische instellingen niet op zijn hoogst staan.

Een grote uitdaging voor de Steam Deck is echter een game als Cyberpunk 2077. Als je gebruik wil maken van hoge details, kan de handheld-console de game in slechts 20 tot 30 fps aan.

De batterijduur en temperatuur van het apparaat zijn ook getest. De achterkant van de Steam Deck werd zo'n 42,6 graden Celsius in gebruik. De batterij biedt zo'n drie uur aan speeltijd voor ongeveer 54 procent aan verbruik.

Analyse: kloppen de batterijbeweringen van Valve?

Dat Cyberpunk 2077 op 20 tot 30 fps draait bij hoge details, is eigenlijk een behoorlijke prestatie. Het klinkt alsof het enigszins speelbaar is, maar een tester merkte schokkerige gameplay op. De gemiddelde framesnelheid zegt natuurlijk niet alles, en haperende gameplay zal de ervaring al snel kunnen bederven.



Desalniettemin, de prestaties van de Steam Deck klinken in zijn algemeen veelbelovend. Voornamelijk als je bedenkt dat het nog om een ontwikkelaarsunit gaat. Nog niet alles aan het apparaat is geoptimaliseerd.

De batterijduur klinkt ook goed. In theorie zou je bijna zes uur met de handheld aan de slag moeten kunnen, als je dit leak mag geloven. Natuurlijk is dit vooral afhankelijk van de soort games die je speelt en hoe zwaar belastend de instellingen zijn. Het leak komt in elk geval in de buurt van de twee tot acht uur batterijduur waar Valve zelf over spreekt.