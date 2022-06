Stardew Valley tijdelijk gratis te spelen via Nintendo Switch Online

Stardew Valley is tijdelijk gratis uit te proberen dankzij proefperiodes op Nintendo Switch Online.

Gebruikers van Nintendo Switch Online (opens in new tab) kunnen de indie landbouw-sim gratis spelen van 13 t/m 19 juni volgens de Nintendo eShop-pagina (opens in new tab) van de game. Net zoals bij proefperiodes van andere games, krijg je tijdens de proefperiode volledige toegang tot de game. Je kunt Stardew Valley dus onbeperkt uitproberen zodat je kunt kijken of het knusse boerderijleven iets voor jou is.

We verwachten dat het je gaat bevallen. Stardew Valley is niet alleen een van de beste indiegames (opens in new tab), de game heeft ook een gigantische fanbase sinds de release op pc in 2016. De Nintendo Switch-port heeft alles wat de pc-versie ook bevat trouw overgenomen, zodat je onderweg of op de bank groentes kan kweken, relaties kan opbouwen met de dorpelingen en de natuur kunt ontdekken. Je kunt zelfs met twee andere spelers een boerderij runnen.

(Image credit: Chuckefish)

Zo probeer je Stardew Valley gratis uit

Om de game te downloaden ga je naar de eShop op je Nintendo Switch. Selecteer de Nintendo Switch Online optie in het menu links en selecteer Stardew Valley op de huidige lijst met actieve games op proefperiode. Zorg ervoor dat je een actief Nintendo Switch Online-abonnement hebt, anders krijg je geen toegang tot de proefperiode.

Net zoals met eerdere proefperiodes wordt alle voortgang die je hebt gemaakt tijdens de proefperiode overgedragen naar de game als je deze aanschaft. We verwachten dat Stardew Valley ook afgeprijsd wordt tijdens deze periode zodat je de game zeker weten aanschaft.

Stardew Valley komt in de spotlight van Spelunky 2 te staan, welke vorige maand een proefperiode kreeg. Ook zijn er al eens eerder hits in de proefperiodes langs geweest, zoals 2D sandbox-achtige game Terraria en sandbox-collectiemarathon Captain Toad: Treasure Tracker.