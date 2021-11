Spotify stopt met Car View, waarmee je in de auto makkelijker kon luisteren

Je herinnert je misschien nog wel dat Spotify in 2019 een speciale Car View modus introduceerde. Daarmee veranderde de interface naar een vereenvoudigd scherm met grotere knoppen, waardoor je hem makkelijker kon bedienen als je op weg was. Nu wordt de stekker uit Car View getrokken.

Het nieuwtje werd opgemerkt door Android Police, en werd bevestigd door een moderator op het officiële Spotifyforum. Inmiddels wordt het nog breder bekendgemaakt. Voorlopig lijkt het er niet op dat Car View vervangen wordt door een andere modus of weergave.

"We kunnen bevestigen dat we stoppen met de Car View feature," lezen we in het bericht. "Dit betekent niet dat we de manier waarop onze gebruikers naar Spotify luisteren tijdens het rijden niet willen verbeteren. Integendeel: we zijn actief aan het onderzoeken op welke nieuwe manieren wij de beste luisterervaring in de auto kunnen bieden."

Audioboeken te beluisteren op Spotify

Bekijk hier de beste video streaming diensten

Handsfree luisteren

Het forumbericht gaat verder en vertelt dat er "backstage" wordt gewerkt aan "het verbeteren van de ervaring" in de auto. Er wordt ook aangeraden om Google Assistant of Siri te gebruiken om zo handsfree nummers op Spotify te starten tijdens het rijden.

Dat werkt zeker prima, maar het is misschien niet zo praktisch als op een scherm tikken. Vooral omdat je muziek misschien al op een behoorlijk volume staat, of omdat je een aantal spraakzame familieleden om je heen hebt.

Als je autoradio-dashboard Android Auto of Apple CarPlay ondersteunt, kun je de Spotify-interface direct op je scherm toveren. Oudere auto's vissen daar achter net het, zij hebben niet die nieuwste gadgets om op terug te vallen.

Opinie: App-ontwikkelaars moeten harder werken om ervaring in auto te verbeteren

(Image credit: Spotify)

Lang niet iedereen is blij het het feit dat Car View niet meer beschikbaar is. Maar Spotify is zeker niet de enige softwareontwikkelaar die het beter kan qua gebruikersinterfaces tijdens het rijden. Vaak is er helemaal geen verandering in de interface.

Google trok de stekker uit hun Android Auto app voor smartphones. Dat was een uitgeklede interface voor iedereen die een Android Auto-compatible dashboard in zijn auto had. Zij verwijzen gebruikers naar Google Assistent.

Digitale assistenten maken het onderweg bedienen van je smartphone gemakkelijker, maar ze zijn niet altijd perfect. Soms gaat er niets boven het bedienen via een touchscreen. We zouden graag meer autospecifieke interfaces zien, die het bedienen van apps net zo eenvoudig maken als de verwarming hoger zetten of de koplampen in een auto aandoen.

In de forumpost die de ondergang van Car View aankondigde, krijgen we echter een tipje van de sluier voor de toekomst: "Denk aan het met pensioen gaan van Car View als iets dat moet gebeuren in een poging om plaats te maken voor nieuwe innovaties."