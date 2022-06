Spotify brengt vriendenlijst naar smartphones en tablets

Muziekfans vragen Spotify al een lange tijd om de Activiteit van vrienden-sidebar die in de desktop-app zit naar smartphones te brengen. Het lijkt erop dat deze wens eindelijk in vervulling gaat.

Tot nu toe is de functie, welke je laat zien wat je Spotify-vrienden of Facebook-connecties momenteel streamen, nooit beschikbaar geweest in de smartphone-apps voor zowel Android als iOS.

Hashtag-uitvinder en all-round tech-icoon Chris Messina spotte (opens in new tab) dat de streamingdienst een nieuwe Spotify ''Community''-tab aan het testen is voor smartphones. Deze lijkt erg op de huidige Activiteit van vrienden, welke enkel op pc te bekijken is. Zo kun je zien wat je vrienden en Facebook-connecties op dat moment aan het streamen zijn en welke afspeellijsten ze recent hebben bijgewerkt.

Ready? Here's my secret! Spotify has a new Community Hub to see what your friends are listening to live and what playlists they've recently updated.I have no idea who Andrew Orona is, though. 😂Want access? SuperFollow me and I'll tell you how! 😝#NewSpotify #SocialAudio pic.twitter.com/hmlA52CVEjJune 1, 2022 See more

Opvallend is dat het testgebied voor iedereen met een iOS-apparaat toegankelijk is. Als je nieuwsgierig bent en het wil bekijken op je iPhone of iPad, typ je eenvoudig ''spotify:community'' in je Safari-adresbalk.

Nieuwe Community-functie maakt Spotify weer socialer

Spotify's succes is mede te danken aan de social media die in die tijd opkwamen, zoals Facebook. Deze moedigde gebruikers aan om afspeellijsten te delen en te bewerken. Het maakte de streamingdienst noodzakelijk, want zonder een Spotify-account kon je niet luisteren naar wat er werd gedeeld. Dit was een belangrijke overwinning, die concurrenten zoals Tidal niet wisten te kopiëren en dus achterlopen qua populariteit.

De toevoeging van deze nieuwe functie voor mobiele apps in combinatie met Blends, een tool die je nieuwe afspeellijsten met vrienden laat maken op basis van jullie beide muzieksmaken, laat Spotify's wens zien om terug naar de goede oude tijd te gaan. Oorspronkelijk was de dienst gefocust op je nieuwe muziek te laten ontdekken via de streamkeuzes van je vrienden.

Laten we hopen dat Spotify doorzet en deze Community-functie straks ook te linken is met andere social media dan alleen het ouderwetse Facebook. Gebeurt dit niet, wordt je straks blootgesteld aan je oom die enkel een muffe volksmuziekmix draait in plaats van een goed pop- of metal-album dat je nog niet kende.

Een terugkeer naar fantastische sociale functionaliteiten is mogelijk precies wat Spotify nodig heeft als het de concurrenten wil blijven aftroeven.