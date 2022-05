Sony Xperia 1 IV krijgt mogelijk belangrijke camera-upgrade

We hebben nog niet nader bevestigd nieuws te melden rondom de aanstaande Sony Xperia 1 IV. Het laatste gerucht wijst erop dat de smartphone met een upgrade komt voor de selfiecamera. Helaas is er ook minder nieuws. Zo lijkt Sony geen adapter meer mee te geven.

Helemaal als een verrassing komt laatstgenoemde nieuwtje niet (via Notebookcheck). De meeste smartphonefabrikanten hanteren deze strategie namelijk al bij hun vlaggenschepen. Gelukkig hebben veel consumenten al tal van adapters in huis liggen.

Heb je koste wat kost behoefte aan een (officiële) adapter, dan verwachten we dat je deze alsnog kunt bestellen via de webshop van Sony. Een USB-kabel leveren fabrikanten vaak wel mee, zodat je jouw smartphone bijvoorbeeld kunt opladen via je laptop.

Betere selfies op komst

Dan over naar het andere nieuwtje: de Xperia 1 IV krijgt naar verluidt een camera-upgrade aan de voorzijde (wederom via Notebookcheck). De frontcamera wordt volgens de bron in kwestie een 12MP exemplaar, welke in het display verwerkt zit.

Wellicht herinner je je nog dat de Sony Xperia 1 III gebruikmaakt van een 8MP frontcamera. Het aantal megapixels zegt niet altijd iets over de kwaliteit, maar een andere camera bij een vlaggenschip (met hoger aantal megapixels) wijst vaak wel op een significante verbetering. Eerder al hoorden we dat de camera's aan de achterzijde ook een upgrade krijgen.

Over de releasedatum weten we sinds een paar dagen ook meer. Sony heeft een teaservideo geplaatst op zijn kanalen, met daarin een hint dat 11 mei dé grote dag wordt. Die dag vindt tevens de start van Google IO 2022 plaats, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie.

Analyse: vergeet de frontcamera niet

Bij de lijst met smartphonespecificaties is de kwaliteit van de frontcamera niet meteen iets waar velen stil bij staan. We kijken eerder naar de soort chipset die onder de motorkap zit, de camera's aan de achterzijde en de batterijduur.

Gezien de populariteit van selfies kan het zeker geen kwaad om de focus wat vaker te verleggen. De frontcamera is dé camera om snel momenten met vrienden, familie of je huisdieren vast te leggen.

Foto's geschoten met de frontcamera hebben vaak veel licht nodig om mooie plaatjes te schieten. Ook dan zijn deze camera's vaak inferieur aan de camera-opzet die achterop zit. Dat heeft deels te maken met de beperkingen van de vormfactor.

We kunnen alleen maar hopen dat de frontcamera formidabel gaat zijn van de Sony Xperia 1 IV. De eerste tekenen zijn in ieder geval positief.