Sonos lanceert eigen radiodienst voor audiofielen

Speakergigant Sonos heeft een nieuwe Hi-Res abonneedienst voor haar radiostreamingdienst gelanceerd. Het geeft kritische muziekliefhebbers de kans om via hun Sonos-luidsprekers exclusieve, door artiesten gemaakte shows en speciaal samengestelde afspeellijsten te beleven.

Sonos Radio HD is een gloednieuwe, advertentievrije dienst en lanceert allereerst in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voor 7,99 dollar/pond per maand en biedt een 30-dagen proefperiode. De dienst wordt beschikbaar via de S2-app die je gebruikt om je Sonos geluidssysteem mee te beheren. Nederland volgt in 2021.

Er is nog niets bekend over een wereldwijde uitrol van Sonos Radio HD. Het is momenteel dan ook nog gissen of de dienst tegelijkertijd in België en Nederland uitrolt, maar laatstgenoemde staat in ieder geval gepland voor 2021.

Audio autoriteit

Volgens Sonos zal de nieuwe radiodienst je de hoogste streamingkwaliteit van elke radiodienst op de markt geven. Het moet net zo goed zijn als wanneer je een CD zou afspelen, inclusief de mogelijkheid om nummers over te slaan of opnieuw af te spelen.

Er is geen mogelijkheid om de audiokwaliteit te verlagen, wat op papier gevolgen kan hebben voor mensen met een slechte wifikwaliteit, maar Sonos verzekert gebruikers dat dit vrijwel geen probleem moet zijn.

Naast een hoge audiokwaliteit staan er op Sonos Radio HD ook tal van stations met muziek die samengesteld is door bekende artiesten. Een goed voorbeeld hiervan is Dolly Parton's Songteller Radio, welke voorzien is met hits van Dolly, haar favoriete artiesten en speciaal commentaar op nummers en momenten die zich in haar carrière hebben afgespeeld.

Wil je een diepe duik nemen in diverse muzikale genres, dan zijn er stations zoals Nashville Now en Americana Ramble voor iedereen die van country houdt, terwijl Unforgettable en Distant Kingdom er zijn om je jazz, globale retro R&B en soul te bieden op Sonos Radio HD.

Alle afspeellijsten worden door mensen met de hand verzonnen. Dat klinkt misschien niet zo heel bijzonder, maar als je bedenkt hoeveel streamingdiensten zoals Spotify vertrouwen op algoritmes om hen te vertellen naar welke muziek mensen graag luisteren, dan geeft dat Sonos een soort autoriteit waar audiofielen dol op zullen zijn.

In een gesprek met TechRadar vertelde een woordvoerder van Sonos ons dat er achter de schermen wel enkele algoritmes werken, om ervoor te zorgen dat afspeellijsten soepel verlopen en goed klinken. Elk algoritme wordt echter "overzien door een echt persoon", waarbij het bedrijf experts inbrengt voor meer nichegenres en -stijlen

Naast de genrespecifieke afspeellijsten, zal Sonos Radio HD stations "ter bevordering van mindfulness, productiviteit en ontspanning", en zes slaapzenders die "witte ruis, roze ruis, bruine ruis, regen, regenwoud, en piano" bevatten, die allemaal gemasterd zijn door het geluidsbelevingsteam van het bedrijf om "de meest natuurlijke, kalmerende geluiden voor een betere nachtrust" te creëren.

De combinatie van hoogwaardige muziekstreaming, exclusieve content en handgeschreven afspeellijsten betekent dat Sonos Radio HD een grote concurrent kan worden voor andere radiostreamingdiensten zoals Apple Music 1.

Apple Music 1 maakt echter deel uit van een breder Apple Music-abonnement waarmee je singles en albums on demand kunt streamen, iets wat Sonos Radio niet kan.

Sonos Radio à Gogo; radiostation gecureerd in Nederland

Speciaal voor lokale Sonos-luisteraars zijn er op basis van muzieksmaken, -culturen, -scenes en favorieten zes nieuwe stations ontwikkeld. Ook in Nederland mogen we genieten van een speciaal radiostation dat voor 'ons' gemaakt is, genaamd Radio á Gogo. De lijst wordt gecureerd door radio-dj Sander de Heer en bestaat uit pophits, onbekende albumtracks van favoriete artiesten en goede muziek van eigen bodem van de jaren ‘60 tot nu.

Sander de Heer licht het station toe als volgt: "Ik heb genoten van het cureren van het lokale station op Sonos Radio. Radio à Gogo is de juiste mix van pop, soul, rock 'N roll, jazz, alternative en meer. Voor het station ben ik in mijn eigen muziekarchief gedoken om een met de hand gemaakte selectie te maken van vergeten klassiekers van grote artiesten, gemixt met bands van nu. Op het station hoor je artiesten die de muziekwereld verander(d)en en een belangrijke inspiratiebron voor de volgende generatie zijn. Radio à Gogo is een aaneenschakeling van invloedrijke artiesten, van muziek met een verhaal en talent van eigen bodem. Op het station hoor je namelijk elk uur een nummer van een Nederlandse artiest."

De andere lokale stations zijn: British Beats and Bars en UK Session Sounds in het Verenigd Koninkrijk, French Connection voor Frankrijk en in Duitsland German Zeitgeist en Hip-Hop Stammtisch.