Sonos Era 100 en Era 300 speakers gelanceerd: Dit moet je weten

Na lang wachten, heeft Sonos vandaag twee speakers onthuld. De Era 300 met Dolby Atmos en de Era 100, een directe opvolger voor de Sonos One.

De Era 300 heeft een ongewoon gevormd, dubbelhoekig frame met zes digitale klasse-D versterkers en zes forse drivers: twee woofers die elkaar tegenwerken en vier compressiedrivers, waardoor het geluid naar voren, boven, links en rechts kan worden gestuurd.

De drivers van de Era 300 kunnen niet alleen ruimtelijke stereo creëren, maar ook geluid weerkaatsen tegen muren en plafonds, waardoor het apparaat ook ondersteuning biedt voor meeslepende Dolby Atmos ruimtelijke audio. Voor een nog groter geluidsbeeld kan de Era 300 worden gekoppeld met de Sonos Arc soundbar als achterluidsprekers om een zeer krachtige (en dure) 7.1.4 Dolby Atmos set-up te creëren.

Er is een geheel nieuwe gebruikersinterface, met een aanraakgevoelige volumeknop plus speciale elementen om de muziek te bedienen, evenals een Bluetooth-knop. Sonos Voice Control en Alexa assistent zijn weer aan boord, hoewel Google Assistant ondersteuning afwezig is.

Privacybewuste gebruikers kunnen hun spraakassistent tijdelijk uitschakelen door op de nieuwe spraakknop te tikken of de stroom naar de ingebouwde microfoon volledig uitschakelen door middel van een schakelaar achteraan.

Connectiviteit is eveneens indrukwekkend dankzij Bluetooth, Wi-Fi voor lossless streaming, Apple AirPlay 2 en USB-C. In tegenstelling tot de Sonos Five (die nog steeds te koop is) is er geen speciale 3,5mm-ingang, maar de Era 300 kan worden aangesloten op andere audio-apparaten met de Sonos Line-In Adapter in combinatie met een aux-kabel.

Zoals altijd is er de Sonos TruePlay set-up, die de akoestiek van de kamer meet en automatisch de EQ aanpast om de output voor de ruimte te optimaliseren.

Sonos Era 100 en Sonos Era 300 prijzen

Ook werd vandaag eindelijk de compactere en bekend uitziende Era 100 aangekondigd. De cilindervormige luidspreker is iets dieper en breder dan zijn voorganger, de Sonos One, en kan nu een breder stereogeluid produceren dankzij een schuine opstelling van twee tweeters in de grotere behuizing, terwijl een 25 procent grotere mid-woofer zorgt voor een sterk verbeterde bas.

Hoewel de Era 100 geen ruimtelijke audio ondersteunt, is de connectiviteit wel gelijkaardig. Je krijg Bluetooth, Wi-Fi en AirPlay 2 streaming, plus een vergelijkbare USB-C line-in set-up, inclusief ondersteuning voor 3,5 mm via de adapter.

De Sonos Era 300 kost 499 euro, terwijl de Era 100 279 euro kost. Beide luidsprekers zijn beschikbaar via de Sonos-website en gaan op 28 maart 2023 in de verkoop.