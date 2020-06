Smartphonecamera's met 'echte' optische zoom stap dichterbij

Smartphonecamera's behoren de afgelopen jaren tot een van de meest interessante en snelst ontwikkelende aspecten van telefoons. We hebben inmiddels tal van implementaties gezien die gericht zijn op zoomfunctionaliteiten, een onderdeel wat jarenlang een zwaktepunt is geweest voor deze kleine camera's. Telefotocamera's helpen hier zeker bij, maar hun optimale prestaties zijn enkel op specifieke brandpuntafstanden te gebruiken. Een nieuwe ontwikkeling van O-Film kan hier verandering in brengen.

De in Shenzhen gebaseerde fabrikant heeft een periscopische cameramodule onthuld met interne zoomlens die continue focus ondersteunt. Het geheel is slechts 5,9 millimeter dik. Dat is een doorbraak in de wereld van smartphonefotografie, aangezien huidige implementaties werken met zoomlenzen die één vast brandpuntafstand gebruiken. Dit houdt in dat een telefotocamera doorgaans enkel op een specifieke zoom optimaal werkt (denk aan 2x zoom bijvoorbeeld), terwijl de rest van de zoom met hybride software gerealiseerd wordt.

Periscopische lenzen hebben dit proces in de loop der tijd verbeterd door de lenselementen in een hoek van 90 graden te plaatsen, zodat er meer glas gebruikt kon worden om voor een hogere zoom van bijvoorbeeld 5x of meer te zorgen. Huawei was de eerste die deze technologie toepaste op haar smartphone, waarna andere fabrikanten snel volgden.

(Image credit: O-Film)

Het nieuwe design van O-Film gebruikt een combinatie van lenzen in de module die naar voren en achteren kunnen bewegen. Op deze manier worden verschillende brandpuntafstanden gerealiseerd. De eerste module van O-Film kent een brandpuntafstandsbereik van 85mm - 170mm (vergelijkbaar met 3,5x - 7x zoom), met het diafragma dat verandert van f/3,1 naar f/5,1, om zo optimale resultaten te behalen.

Verder is het belangrijk om te melden dat de gehele module slechts 5,9 millimeter dik is. De grootte is cruciaal hiervan bij smartphones, aangezien het toestel wel nog handzaam moet zijn. De module van O-Film gebruikt een prisma om het licht met 90 graden te draaien, waarna het licht door drie lenzen gaat voordat het de sensor bereikt. Een piëzo-elektrische motor drijft het glas aan om de zoom en autofocus goed te krijgen. O-Film beweert dat het ook modules kan produceren met een variabele zoom van 3-5x, 5-8x, en 3,5-9,5x.

De Plus-versie van de Huawei P40 Pro is de huidige kampioen wanneer het aankomt op zoomfunctionaliteit bij smartphones. De lange telefotosensor met een brandpuntafstand van 240mm (ofwel 10x optische zoom). O-Film heeft nog niet bekendgemaakt welke smartphonefabrikanten gebruik willen maken van de cameramodule, als er überhaupt al aanmeldingen zijn. O-Film is immers nog niet heel bekend.