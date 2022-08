'Samsung's nieuwste smartphone laat zien dat 50MP camera's nergens naar toe gaan'

Een paar jaar geleden was het heel normaal dat elke goedkope telefoon een primaire 48 MP camera had. De hoop was er dat een hoge megapixel camera een reden was om de goedkope telefoon te kopen, terwijl veel megapixels niet meteen gelijkstaat aan kwaliteit. Ze hoopten natuurlijk dat de consumenten dit niet wisten.

In 2022 is deze trend nog steeds gaande als we de specs van Samsung’s nieuwe budgetsmartphone bekijken. Samsung heeft namelijk zojuist de Samsung Galaxy A04 aangekondigd (opens in new tab). We weten nog niet hoeveel de A04 gaat kosten, maar als het ook maar een beetje lijkt op de A03, dan wordt het waarschijnlijk een van de goedkoopste Samsung-telefoons op de markt.

De specs van de A04 schreeuwen ‘goedkope telefoon’: een 6,5 inch HD-scherm, geen vingerafdrukscanner en een onbekende chip. De batterij is met 5.000mAh wel groot, maar dat zijn we inmiddels wel gewend van budgetsmartphones. Er wordt geen oplaadsnelheid vermeld.

Het geheugen is verrassend. Naast de 32GB en 64GB-versies is er ook een model met 128GB opslag, en ook het RAM gaat tot 8GB.

De Samsung Galaxy A04 beschikt over een 5MP selfiecamera, en een 50MP primaire camera met een 2MP dieptesensor.

Analyse: waarom 50 megapixels?

DWe hebben in 2022 veel budget smartphones gezien die 50MP camera's gebruiken, vooral die van OnePlus, Realme en Motorola.

Het is de moeite waard om erop te wijzen dat verschillende telefoons verschillende 50MP camera's gebruiken. Zowel Samsung als Sony maken 50MP sensoren voor smartphones, en we zien deze sensoren ook veelvuldig gebruikt worden.

Een daarvan is Sony's IMX766-sensor, die we aan het begin van het jaar veel zagen in telefoons zoals de Realme 9 Pro Plus en de Nothing Phone (1) , maar sindsdien hebben high-end telefoons zoals de OnePlus 10T hem ook overgenomen.

Deze sensor is indrukwekkend omdat hij vrij groot is, waardoor hij kleuren goed oppikt, vooral bij weinig licht. Desondanks lijkt het erop dat deze sensor relatief betaalbaar is, anders zou die niet in een goedkope smartphone zitten.

Dat telefoonmerken van 48MP camera’s overstappen naar 50MP camera’s zien we als een plus. Het 2MP verschil valt wel op als we de resultaten naast elkaar zetten. Dit is met name het geval voor nachtfotografie, een heikel punt bij veel smartphonecamera’s.