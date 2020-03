'Samsung werkt aan een nieuwe 150MP smartphone camerasensor'

Net na de lancering van de 108MP camera op de Galaxy S20 Ultra deze maand, zou Samsung naar verluidt alweer druk bezig zijn met zijn volgende smartphonecamera. Volgens een nieuw gerucht werkt de Zuid-Koreaanse fabrikant aan een camerasensor van maar liefst 150MP. Deze zou eind van dit jaar worden uitgebracht.

Samsung zou bezig zijn met de ontwikkeling van een 150MP 'Nonacell' sensor van bijna 1-inch in grootte, zo meldt de Koreaanse technologiewebsite Clien.net, wat werd opgemerkt door Twitter-gebruiker Sleepy Kuma.

Het gerucht wekt ook de suggestie dat de Chinese telefoonfabrikanten Xiaomi, Oppo en Vivo deze nieuwe sensor van Samsung allemaal willen verwerken in hun nieuwe toestellen. Xiaomi zou de eerste zijn die een smartphone uitbrengt met de 150MP lens, in het vierde kwartaal van 2020.

Daarbij is in het artikel van Clien ook te lezen dat "Oppo en Vivo bezig zijn met het ontwikkelen van een combinatie (van Samsung's Nonacell sensor) met de Snapdragon 875 in het eerste kwartaal van volgend jaar".

Natuurlijk is het nog veel te vroeg of er ook maar iets van waar is, maar we denken wel dat het mogelijk is dat Samsung de S20 Ultra camera's wil overtreffen in de nabije toekomst. Zoals altijd houden we je op de hoogte, mochten er nieuwe ontwikkelingen bekend zijn.

[via SamMobile]