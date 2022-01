Samsung toont QLED-tv's van 2022

CES 2022 is nog niet officieel van start, maar dat houdt Samsung zeker niet tegen van al wat toestellen aan te kondigen, waaronder nieuwe MicroLED, mini-LED en QLED-televisiemodellen.

In de topklasse van de aankomende toestellen vinden we het gloednieuwe MicroLED-televisiemodel dat volgens Samsung met 25 miljoen LED's komt ter grootte van een micrometer. Deze controleren de backlight van het scherm en vormen een verderzetting van The Wall die Samsung enkele jaren geleden ook op CES aankondigde. Het toestel zal later dit jaar beschikbaar zijn, en dat in 89, 101 of 110 inch. Het prijskaartje zal hoogstwaarschijnlijk ook iets te hoog liggen voor de doorsnee consument.

In een meer toegankelijke klasse introduceert Samsung een aantal nieuwe mini-LED televisies als onderdeel van zijn NEO QLED TV-lineup. Deze krijgen een nieuwe functie genaamd Shape Adaptive Light Control, waarmee de toestellen een betere controle krijgen over blooming en een upgrade naar een 14-bit backlight voor meer luminantie.

Deze toestellen zullen gebruikmaken van de Neo Quantum Processor van Samsung. Deze komt met een Object Depth Enhancer-functie die een beter onderscheid maakt tussen object in de voor- en achtergrond. Daar komt ook een nieuw New Home Screen UI bij dat een aantal aanpassingen heeft, samen met een NFT-winkel om een of andere reden.

De New Home Screen UI krijgt ook een aparte ruimte voor cloud game-streamingdiensten (waaronder GeForce Now, Stadia en Utomik). Dit zal mogelijk ook een voorloper worden voor de eigen cloud gaming-dienst die Samsung vorig jaar aankondigde op de Samsung Developer Conference 2021. Bovendien krijg je een sectie die je in staat stelt om verder te kijken van waar je bent gestopt nadat je de televisie uitschakelde.

Over gaming gesproken, volgens Samsung komen de nieuwe tv-vlaggenschepen met ondersteuning van 4K tegen 144Hz voor de next-gen GPU's net als de Nvidia GeForce 30-Series grafische kaarten die vorig jaar uitkwamen. Als je in staat bent om er toch nog eentje te bemachtigen, dan is het alvast goed nieuws om te weten dat jouw televisie als beeldscherm dienst kan doen voor je desktop.

The Frame (2022) is perfect voor als je bijvoorbeeld graag polo wil gaan spelen, maar geen zin hebt om buiten te komen. (Image credit: Samsung)

Wil je iets meer geavanceerd? Dan is er nog The Frame 2022

De MicroLED en mini-LED-televisies zullen ongetwijfeld met de meeste aandacht gaan lopen tijdens CES 2022, maar we willen toch even aanhalen dat het meest geavanceerde scherm van Samsung ook een facelift krijgt voor 2022.

De nieuwe versie van The Frame TV komt met een mat display met anti-glare, anti-reflectie en anti-vingerafdruk-eigenschappen waardoor je veel minder last zal hebben van een slechte belichting en drukke kinderen die overal aan moeten zitten.

Net zoals bij vorige versies zal The Frame beschikbaar zijn in schermgroottes tussen de 32 en 85 inch. De uiteindelijke prijs en releasedatum zal later in het jaar aangekondigd worden.

Dit gezegd zijnde zou het ons niet verbazen als dit het enige is dat Samsung deze week aan zal kondigen, dus blijf zeker een kijkje nemen om te zien wat Samsung allemaal nog te vertellen heeft.