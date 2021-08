Samsung Galaxy Z Fold 3: geleakte promo-video toont custom S Pen

De geruchtenmolen rond de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Galaxy Z Flip 3 draaide de voorbije maanden op volle toeren. Daardoor vermoeden we dan ook dat we elk detail van de aankomende smartphone te zien hebben gekregen voor zijn lancering op het Samsung Galaxy Unpacked event op 11 augustus. Een video die door Samsung werd geleakt, lijkt veel te bevestigen en toont ons zelfs de custom S Pen die naar de Z Fold 3 komt.

Het YouTube-account van Samsung Maleisië plaatste naar verluidt kort een video online die de beide foldables in actie toont. Gelukkig waren enkele kijkers in staat om schermopnames te maken en ze op de subreddit r/GalaxyFold te plaatsen. De video lijkt wel heel sterk op een promo-video van Samsung, dus we vermoeden dat het om authentieke beelden gaat. De kans bestaat natuurlijk altijd dat het om iemand gaat die erin is geslaagd de huisstijl van Samsung na te bootsen om zo renders tentoon te stellen.

De video werd snel verspreid, waaronder ook op Twitter:

عن طريق الخطا سامسونغ ماليزيا ينشرون مقطع اعلاني عن جهاز Galaxy Z fold & flip 3 pic.twitter.com/kz5Vt5EXbTAugust 9, 2021 See more

De video toont beide foldables in actie voor slechts enkele seconden, wat echter genoeg is. We krijgen een waaier aan apps te zien op het buitenste scherm van de Z Flip 3, maar het leeuwendeel van het dertig seconden durende filmpje werd aan de Z Fold 3 en de functionaliteiten van de stylus gewijd. De Z Fold 3 kan blijkbaar ook apps verdelen tussen zijn twee schermen, wat wel leuk is.

Er bevinden zich trouwens meer details in de video dan je denkt. Gebruiker u/paxinfernum, die de video online plaatste, wist de kleine lettertjes onderaan te ontcijferen:

“S Pen Pro en S Pen Fold Edition apart verkrijgbaar. Gebruik enkel de Samsung S Pen Pro of S Pen Fold Edition die speciaal ontworpen zijn voor de Galaxy Z Fold3. Alle andere S Pens of stylus pennen die niet ontworpen zijn voor de Galaxy Z Fold3 (waaronder die van andere fabrikanten) kunnen het scherm beschadigen. Bepaalde applicaties ondersteunen mogelijk multitasking niet. Flex Mode wordt ondersteund tussen hoeken van 75° en 115°.”

Wat is 'Flex Mode'? Flex Mode is de term die Samsung gebruikt als een smartphone samengevouwen is, en verscheen eerst op de originele Galaxy Z Flip en werd uitgebreid naar de Galaxy Z Fold 2.

Wat ons echter het meeste intrigeert, is de nieuwe S Pen. De boodschap suggereert dat enkel de langverwachte S Pen Pro en S Pen Fold Edition zullen werken met het scherm van de Z Fold 3. Het is momenteel nog onduidelijk waarom dit zo is. De kans bestaat dat ze minder ruw zijn dan eerdere pennen die voor glazen displays gemaakt zijn. Hoe dan ook, leaker Max Weinbach stelde dat de Z Fold 3 zelf een S Pen kan detecteren die niet compatibel is. Gebruikers zouden dan een boodschap te zien krijgen die hen het gebruik daarvan afraadt:

Using non foldable SPen on a Fold3? There will be a pop-up telling you to not do that.August 9, 2021 See more

Het is alvast goed nieuws dat de Z Fold 3 met zijn eigen S Pen komt. Hiermee hebben fans ook een extra reden om over te schakelen van de Z Fold 2 naar zijn opvolger. Het suggereert ook dat Samsung hiermee de Z Fold 3 wat wil laten uitsteken in plaats van er gewoon een alternatief voor de Note 21 van te maken.

Beide foldables wijken hoe dan ook niet veel af van alle voorgaande leaks. We zijn alvast benieuwd naar welke andere functionaliteiten we bij hun release nog te zien krijgen.

Via Android Police