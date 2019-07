Samsung Galaxy Watch Active 2 gelekt in ‘officiële’ render

We hebben zonet misschien het duidelijkste beeld van de Samsung Galaxy Watch Active 2 gezien, aangezien de officiële persrender vermoedelijk uitgelekt is.

Android Headlines deelde het beeld en het komt overeen met wat we hiervoor hebben gezien. De smartwatch lijkt verrassend veel op zijn voorganger, de Samsung Galaxy Watch Active, met twee knopjes aan de rechterkant, een rond scherm en draaiende schermrand.

De grootste zichtbare verschillen zijn het bandje dat nu van leer lijkt en niet van siliconen en dat er een rode ring rond aan/uit-knop zit.

Neem een kijkje bij de beste smartwatches

Of heb je liever een goedkope fitnesstracker?

Exclusive: Samsung Galaxy Watch Active2 Official Render Leak Confirms Rumors https://t.co/sZzUB5dVg4 .July 12, 2019

De reden voor die rode rand is niet duidelijk. De rand zal niet noodzakelijk een nieuwe functie met zich meebrengen, maar doet ons wel denken aan de Apple Watch 4. Ook daar zien we een rode ring rond de kroon, maar alleen bij het cellulaire model.

Er zijn al geruchten dat er een versie van de Galaxy Watch Active zal zijn met LTE/4G, dus de rode ring kan hier op hetzelfde wijzen. Zelfs als er een model met LTE/4G komt, dan zal dit sowieso niet in de Benelux verschijnen, omdat eSim hier nog niet ondersteund is.

Dergelijke gelekte beelden moet je altijd met een korreltje zout nemen, maar dit beeld ziet er redelijk officieel uit, dus wij zijn ervan overtuigd dat het waarheidsgetrouw is.

Binnenkort weten we al deze dingen misschien, want er is een grote kans dat de Galaxy Watch Active 2 samen met de Samsung Galaxy Note 10 zal verschijnen op 7 augustus. Ondanks het gelijkaardig design zal er aan de binnenkant wel wat veranderen. Zo geven geruchten aan dat er een ECG (elektrocardiogram) en valdetectie aanwezig kan zijn.