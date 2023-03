Samsung Galaxy Watch 6 komt naar verluidt met grotere batterij

Als Samsung zich houdt aan hetzelfde schema als vorig jaar, dan zou de opvolger van de Galaxy Watch 5 in augustus verschijnen. De laatste geruchten suggereren dat de aankomende Galaxy Watch 6 een grotere batterij zal hebben.

De info komt van GalaxyClub (opens in new tab) (via Phandroid (opens in new tab)) die certificeringen voor de smartwatch heeft gespot. De Galaxy Watch 6 van 40mm zou een 300mAh-batterij hebben en de versie van 44mm een 425mAh-batterij.

Als we dit vergelijking met de Galaxy Watch 5 en zijn batterijen van respectievelijk 284mAh en 410mAh meer, zien we een kleine stijging. Het is geen enorme vooruitgang, maar we hopen dat Samsung ook enkele andere wijziging aanbrengt. Op dit moment kan je met de smartwatch namelijk slechts twee doen op één lading.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Officieel zegt Samsung dat je met de 40 mm en 44 mm Galaxy Watch 5 modellen "tot 40 uur" batterij kan krijgen. Tijdens de tweede dag gebruik zal je hem dus moeten opladen. In mijn review van de Galaxy Watch 5 zal je lezen dat je hem bijna onmogelijk langer kan gebruiken. Bij intensief gebruik moet hij zelfs al na één dag aan de oplader.

Er wordt in dit lek niet gesproken over de Galaxy Watch Pro 5, die met zijn 590mAh-batterij twee à drie dagen mee kan gaan op één lading. Het is afwachten of Samsung dat dit jaar nog weet te verbeteren.

Slimme horloges met beperkte batterij

Meer batterijduur is natuurlijk altijd beter, of het nu gaat om smartphones, laptops of andere elektronica. Bij wearables is dit nog belangrijker, want ze zijn ontworpen om aan je pols te zitten en niet aan de oplader.

Smartwatches houden bijvoorbeeld je stappen, hartslag, slaap en nog veel meer bij. Als je ze niet draagt, zitten er gaten in de gegevens en worden ze minder nuttig. Daar komt bij dat Samsung zijn slaaptracking heeft verbeterd, waardoor het niet de bedoeling is om de Galaxy Watch 5 altijd 's nachts op te laden.

Tegelijk wil niemand een lompe smartwatch die altijd in de weg zit. Dat betekent dat er weinig ruimte is voor een batterij, waardoor fabrikanten in een lastig parket zitten. Misschien is de beste aanpak voor smartwatches iets als de Garmin Instinct 2. Die gebruikt een monochroom scherm en kan een maand meegaan zonder op te laden. Daarnaast is er een versie van dat horloge met een mini ingebouwd zonnepaneel zodat hem misschien zelfs nooit moet opladen als je genoeg in de zon komt.

