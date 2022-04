'Samsung Galaxy Watch 4 krijgt Google Assistant'

Na maanden speculatie lijkt het alsof de Google Pixel Watch er eindelijk aan zit te komen, maar als we dit nieuwtje mogen geloven, dan komt de smartwatch mogelijk net te laat. De Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic krijgen zo te horen een zeer aantrekkelijke functie.

Een aankomende update van de Galaxy Watch 4-reeks zal mogelijk de smartwatches van Google Assistant voorzien. We weten al een tijdje dat dit eraan zit te komen. We hadden eigenlijk verwacht dat dit er al bij de lancering in had gezeten, gezien de wearables op Wear OS, het besturingssysteem van Google, draaien. Samsung lijkt dat nu recht te willen zetten.

Het bedrijf heeft de Google Assistant in een nieuw reclamefilmpje getoond, wat we op de Spaanse YouTube-pagina kunnen terugvinden. In het filmpje zien we hoe een man Google Assistant op zijn smartwatch gebruikt om te vragen muziek af te spelen op YouTube Music.

Ook al wordt er geen datum gegeven voor de komst van Google Assistant, het feit dat het zo openlijk in een filmpje wordt getoond doet ons vermoeden dat de functie niet lang meer op zich zal laten wachten.

Dit geeft gebruikers een bruikbaar alternatief voor de toch wel inferieure Bixby-assistent van Samsung zelf, en levert een volledige Wear OS-ervaring.

Het is trouwens niet het enige bewijs dat Google Assistant eraan zit te komen. Niet lang geleden voorzag Verizon zijn ondersteuningspagina voor de wearable van een update. Hierin werd een systeemupdate vermeld die deze feature zou brengen. Die vermelding werd inmiddels verwijderd, maar het is wel een sterke aanwijzing voor een nakende update.

Analyse: Galaxy Watch 4 vs Pixel Watch

Nu Google Assistant eindelijk op de Galaxy Watch 4-reeks verschijnt, is er dan nog een reden om te wachten op de Google Pixel Watch? Eigenlijk wel, en dat vooral omdat we nog niet helemaal weten wat de Pixel Watch allemaal in huis heeft.

Als we echter van de huidige informatie uitgaan, dan lijkt het ons dat de nieuwe smartwatch veel wegheeft van de Galaxy Watch 4. Volgens geruchten komt hij met dezelfde chipset en een gelijkaardig ontwerp, met een rond scherm. De Pixel Watch lijkt wel een draaibare kroon te hebben in plaats van een roterende bezel.

Een voordeel dat de Pixel Watch mogelijk wel heeft, is dat hij volgens de berichten vragen voor Google Assistant op het toestel zelf verwerkt, wat voor kortere wachttijden moet zorgen. Bovendien zou Google Assistant zo ook minder batterij verbruiken dan op de Samsung Galaxy Watch 4.

Dit allemaal komt volgens geruchten ook wel met een meerprijs. Het toestel zou naar verluidt bij 400 dollar starten. De Samsung Galaxy Watch 4 begon bij 249,99 dollar, wat op 299 euro uitkwam. Het wordt dus nog even afwachten of dit klopt, en wat dat voor de Europese markt betekent.

Via SamMobile