Google registreert handelsmerk voor de Pixel Watch-naam

Geruchten over een mogelijke smartwatch van Google gaan al jaren rond. Het lijkt erop dat het wachten bijna voorbij is, Google heeft namelijk een het handelsmerk voor de Pixel Watch-naam geregistreerd.

Zoals 9to5Google meldt, geeft het handelsmerk ons niet veel informatie over de aankomende wearable. Alleen de naam is daardoor bekend. De documenten die door Google zijn ingediend bij het United States Patent and Trademark Office verwijzen naar een smartwatch en smartwatch-accessoires.

Dit signaleert ook dat het apparaat in de nabije toekomst wordt onthuld. Eerdere leaks suggereren dat de wearable wordt aangekondigd in mei, maar er zijn ook berichten die oktober als releasemaand noemen.

Wat we weten

We hebben al een redelijk idee van wat we mogen verwachten van de Google Pixel Watch. Het lijkt een smartwatch te worden met een stijlvol, rond ontwerp. Ook zit er mogelijk een fysieke knop op de bovenkant.

Hiernaast zijn er enkele wijzerplaten uitgelekt. Deze zijn voorzien van de informatie die je mag verwachten van een smartwatch: een stappenteller, een hartslagmeter en informatie over het weer.

Iets waar we nog weinig over weten, is de mogelijke prijs. Het is nog niet duidelijk hoeveel de wearable gaat kosten.

Analyse: Google heeft de Pixel-watch nodig

Merken als Ticwatch, Fossil en Samsung (na de overstap van Tizen) houden Wear OS in leven. Al is het ook belangrijk voor Google om een eigen vlaggenschip-wearable te hebben.

We weten dat de Apple Watch een succesvolle smartwatch is, deze werkt naadloos samen met de meeste iPhones. Ondertussen hebben Google Pixel-eigenaren geen toegewijde wearable om te gebruiken.

Door het succes van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro lijkt het een goed moment te zijn om de Pixel Watch te introduceren. Dit geeft wat nodige concurrentie aan de Apple Watch-reeks en brengt aandacht naar het Wear OS-platform.

We moeten nog zien of Google’s overname van Fitbit effect zal hebben op de smartwatches van beide bedrijven. Mogelijk komt er een dag waar de Apple Watch niet meer zo dominant is, de Pixel Watch kan hier zijn bijdrage aan leveren.