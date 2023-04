Samsung Galaxy S23 FE arriveert waarschijnlijk voor het einde van 2023

Vorig jaar kregen we geen Samsung Galaxy S22 FE, dus het leek erop dat Samsung klaar was met deze midrange productlijn, maar we zien nu langzamerhand weer wat meer informatie binnenkomen over de terugkeer van de Fan Edition-serie. Er zou namelijk dit jaar alweer een Samsung Galaxy S23 FE uitkomen.

Het meest recente nieuws komt van SamMobile (opens in new tab). Deze website heeft via bronnen gehoord dat de Samsung Galaxy S23 FE inderdaad dit jaar zal verschijnen en dat hij gebruik zal maken van de Exynos 2200-processor.

Dat laat meteen al een duidelijk verschil zien tussen de S23 FE en de standaard Samsung Galaxy S23-serie: al die telefoons beschikken namelijk over een Snapdragon 8 Gen 2-chip. De Exynos 2200-processor werd eerder in sommige regio's (waaronder in Nederland en België) gebruikt in de Galaxy S22-toestellen uit 2021.

Meer specs

Volgens SamMobile zal de Galaxy S23 FE verschijnen met een 50MP-hoofdcamera (net als de standaard S23) en opties voor 128GB en 256GB aan opslagruimte.

Verder zou je bij dit toestel ook kunnen kiezen tussen 6GB en 8GB aan RAM en hij beschikt over een 4.500mAh-batterij. Dat is dezelfde batterijgrootte als op de Samsung Galaxy S21 FE, die begin 2022 werd gelanceerd en dat is tot nu toe dus nog steeds het meest recente Fan Edition-model.

Qua releaseperiode horen we dat het zou gaan om het vierde kwartaal van 2023. Dat wil zeggen dat we hem ergens in oktober, november of december kunnen verwachten en dat is bijna twee jaar na de release van de vorige Samsung FE-telefoon. Waarschijnlijk zal het succes (of het floppen) van dit toestel bepalen of we in de toekomst nog meer modellen binnen deze productlijn gaan zien.

Conclusie: Samsung moet de FE-formule gaan aanpassen

In principe is het idee van de FE-toestellen vrij aantrekkelijk. In theorie krijg je namelijk een aantal van de beste features van de Samsung-flagships voor een veel lagere prijs. De beste midrange toestellen moeten je dan ook laten afvragen of het eigenlijk wel nodig is om nog meer uit te geven voor een flagship.

Natuurlijk lever je voor deze prijs wel het een en ander in. Je krijgt bijvoorbeeld niet de nieuwste lenzen en sensors op de markt bij de camera van een FE-model, maar veel gebruikers vinden het al prima als ze gewoon redelijk goede foto's en video's kunnen maken.

Deze aanpak lijkt ook te werken voor smartphones zoals de Google Pixel 6a: er is veel om van te genieten, maar er zijn een aantal compromissen die je moet sluiten. Veel mensen vinden dat dan ook geen probleem, omdat die prijs dus veel lager is dan de prijs van een flagship.

Samsung moet er echt voor zorgen dat de Galaxy S23 FE een goede balans biedt tussen premium functies en een budgetvriendelijke prijs en niet te veel richting de een of de ander gaat. Het bedrijf zal dus wel wat slimmere beslissingen moeten maken dan de beslissingen die het voor de Galaxy S21 FE heeft gemaakt.