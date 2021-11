Samsung Galaxy S22-selfiecamera valt mogelijk tegen

De camera’s op de achterkant van de Samsung Galaxy S22-reeks zijn al meerdere keren uitgelekt, waardoor we al een idee hebben van wat we kunnen verwachten. Over de selfiecamera daarentegen was nog weinig informatie.

Nu hebben we gehoord van GalaxyClub dat de frontcamera van de S22-reeks hetzelfde zal zijn als die van de voorganger, de Galaxy S21. De S22 en S22 Plus worden naar verluidt uitgerust met een 10MP selfiecamera. Die van de Ultra variant wordt mogelijk 40MP.

Dezelfde specificaties zagen we ook op de Galaxy S20-reeks en de standaard Galaxy S10. De S10 Plus had daarentegen twee frontcamera's, eentje van 10MP en een van 8MP.

In andere woorden, Samsung heeft in de laatste jaren vrijwel niets veranderd aan de selfiecamera’s. Er is zelfs sprake van een downgrade, aangezien de Plus-versie van de Galaxy-reeks geen tweede lens meer heeft aan de voorkant.

Als dit weer gebeurt bij de Galaxy S22, is dat behoorlijk teleurstellend. Maar neem de geruchten met een korrel zout. Het is mogelijk dat andere specificaties van de selfiecamera, zoals het diafragma of de pixelgrootte, wel een upgrade krijgen.

Hopelijk horen we hier binnenkort meer over, maar niets is zeker tot Samsung de nieuwe smartphones uitbrengt. Waarschijnlijk gaan we de Galaxy S22-reeks zien in februari.

(Image credit: TechRadar)

Analyse: Zijn de downgrades het waard?

Gebaseerd op de geruchten lijkt het dat de Galaxy S22-reeks niet veel anders zal zijn dan de voorgangers. Als deze leak klopt, wordt het niet beter voor Samsung.

Sterker nog, sommige Samsung-smartphones krijgen downgrades. De Galaxy S20 Plus had een tweede frontcamera, die op nieuwe modellen is verdwenen. De resoluties van de schermen zijn lager geworden en de Galaxy S21 heeft een plastic achterkant gekregen.

Naar verluidt krijgen de Galaxy S22 en ook de S22 Plus een achterkant van plastic. Wederom een downgrade voor de Plus-variant. Mogelijk worden de batterijen kleiner en blijven de schermen dezelfde resolutie, die verlaagd is ten opzichte van de Galaxy S20-reeks.

Aan de andere kant wordt de chipset beter en krijgen de hoofdcamera’s waarschijnlijk een upgrade. Dus er is sprake van enige vooruitgang. Maar aangezien er zo veel onveranderd of zelfs slechter is dan voorgaande jaren, is er niet veel om enthousiast van te worden. Gelukkig hebben we daarvoor de Galaxy S22 Ultra nog.

Via GSMArena