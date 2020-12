Samsung Galaxy S21 releasedatum bevestigd door fabrikant zelf?

Als je geduldig wacht op de lancering van de Samsung Galaxy S21 - het gerucht gaat dat de lancering op 14 januari plaatsvindt - dan is er nu een nieuwe hint naar de releasedatum, want in de VS kunnen consumenten het toestel al reserveren.

Op de Samsung VS-website kunnen consumenten uit de Verenigde Staten zich aanmelden om 'The Next Galaxy' te reserveren, zoals de pagina meldt. Dit is vrijwel zeker de Galaxy S21, maar misschien zijn de S21 Plus en S21 Ultra ook inbegrepen.

Het is geen bindende pre-order, dus je hoeft nu niets te betalen - daadwerkelijke pre-orders gaan waarschijnlijk van start nadat Samsung de smartphones officieel uit de doeken heeft gedaan.

Voor geïnteresseerden is er een financiële prikkel gereserveerd; reserveer je nu, dan meldt Samsung wanneer de smartphone lanceert, en krijg je ook nog eens 50 dollar korting op accessoires in de webshop van Samsung, evenals 10 dollar krediet in de Android-app Samsung Shop (voor het downloaden van applicaties).

Mocht eenzelfde actie de oversteek maken naar Europa, dan zou het niet maar dan logisch zijn om deel te nemen aan deze actie als je sowieso van plan bent de Galaxy S21 te kopen.

En een Galaxy S21 releasedatum?

Reserveringen zijn te maken tot en met 28 januari, exact één minuut voordat 29 januari begint. Dat lijkt ons teken voor de mogelijke Samsung Galaxy S21 releasedatum.

Samsung zou je (logisch gedacht) geen telefoon laten reserveren als die al een tijdje in de verkoop was, en het zou ook geen einde maken aan de reserveringen als de telefoon niet beschikbaar was om te kopen.

In de kleine lettertjes staat echter dat je voor deze datum een pre-order hebt moeten plaatsen, waardoor het lijkt alsof er voor die datum al begonnen is met pre-orders.

Als we een inschatting moeten maken op basis van deze data, dan verwachten we dat Samsung de smartphone presenteert op 15 of 22 januari, met pre-orders van het evenement tot aan 29 januari, wanneer de smartphone officieel op de markt komt. We houden voor Europa echter een slag om de arm; het komt vaker voor dat de Europese en Amerikaanse releasedatums een paar dagen of een week verschillen van elkaar.

We zullen nog even moeten wachten op een bericht van Samsung om te zien of deze releasedatum klopt, maar als dat zo is, hoeven we niet lang meer te wachten tot de nieuwste telefoon van Samsung in onze handen ligt.

Via GSMArena