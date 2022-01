Samsung Galaxy S21 FE officieel aangekondigd

Onze oorspronkelijke verwachting was dat de Samsung Galaxy S21 FE in augustus zou verschijnen, maar dat gebeurde niet. Geruchten gingen rond dat het toestel mogelijk was geannuleerd. Nu is hij dan eindelijk officieel aangekondigd op CES 2022.

Een interessante timing voor deze nieuwe toevoeging aan de Galaxy S21-familie, aangezien hij elf maanden na de rest van de reeks verschijnt. Sterker nog, we verwachten dat de Galaxy S22-serie over een maand lanceert, wat de release nog vreemder maakt.

De S21 FE heeft een instapprijs van 749 euro voor het model met 6GB aan RAM en 128GB aan opslag. De versie met 8GB aan RAM en 256GB aan opslag kost 819 euro.

De adviesprijs van de S21 FE is daarmee honderd euro goedkoper dan die van de standaard S21, echter is dat toestel inmiddels in prijs gedaald. De Galaxy S20 FE was oorspronkelijk nog goedkoper, met een prijs vanaf 649 euro, maar dat betrof een 4G-model. Dit keer brengt Samsung geen 4G-versie met een lagere prijs uit.

Ondanks dat de originele S21 voor een lagere prijs te krijgen is, zijn er genoeg redenen om toch voor de FE-variant te kiezen.

Dit is wat de Samsung Galaxy S21 nu kost:

Je moet de Galaxy S21 FE niet zien als een goedkoper alternatief, maar als het middelste lid van de reeks die tussen de standaard en het Plus-model in zit.

Samsung Galaxy S21 FE specs

(Image credit: Future)

De smartphone heeft een 6,4 inch FHD+ display met een beeldverversing van 120Hz. Zoals bij veel Samsung-schermen, is dit het hoogtepunt van het toestel. Ook het ontwerp springt eruit, het is een redelijk slanke smartphone die veel op de S21 lijkt.

Als het om fotografie gaat, heeft de S21 FE dezelfde 12MP hoofd- en groothoekcamera’s als de S21 en een 8MP telefotolens. De laatstgenoemde lens is er op achteruit gegaan ten opzichte van de 64MP variant van de S21. De selfiecamera heeft daarentegen wel een upgrade gehad. Deze is naar 32MP gesprongen. Een stuk meer megapixels dan de 10MP frontcamera van de S21.

Als processor heeft de S21 FE dezelfde Exynos 2100-chipset die de andere S21-modellen aanstuurt. Daarnaast is hij voorzien van 6GB of 8GB aan RAM en 128GB of 256GB aan opslag. De batterij heeft een capaciteit van 4.500mAh en een laadsnelheid van 25W via een kabel, 15W draadloos en 4,5W met omgekeerd draadloos opladen.

De smartphone komt met Android 12 als besturingssysteem, aangevuld met One UI 4 van Samsung.

De Samsung Galaxy S21 FE is een van vele smartphones die we verwachten bij CES 2022. Houd TechRadar goed in de gaten voor de laatste nieuwtjes.