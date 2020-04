Samsung Galaxy S20 heeft 'geheime' 96Hz modus

The Samsung Galaxy S20 Plus

Samsungs Galaxy S20-serie verschijnt met een 120Hz paneel. In tegenstelling tot de standaard 60Hz panelen moeten de nieuwe vlaggenschepen van de fabrikant beelden een stuk vloeiender weergeven. Naast de 120Hz modus blijkt er echter ook een 96Hz modus verstopt te zitten op de toestellen.

Officieel bieden de smartphones van Samsung gebruikers enkel de keuze tussen 60Hz en 120Hz. Hoewel laatstgenoemde vloeiendere beelden bewerkstelligt, is de modus voor nu enkel in een Full HD resolutie te gebruiken. Zoals het er nu naar uitziet is er ook een onofficiële 96Hz functie inbegrepen.

De informatie is afkomstig van XDA Developers. Knommel je wat aan met de code in de telefoon, dan vind je zowel een 96Hz als een 48Hz modus die geactiveerd kan worden. Op XDA zijn ze ervan overtuigd dat dit mogelijk is op alle S20-versies.

Een toekomstige feature?

Een lid van XDA Developers heeft zelfs een applicatie gemaakt die gebruikers in staat stelt om te wisselen tussen de 'geheime' modi.

Zelf raden we het niet meteen aan om met de features aan de slag te gaan. het is immers onduidelijk of het impact heeft op je garantie. Bovendien zijn er gebruikers die melden dat het rommelen met de code voor problemen met hun smartphone heeft gezorgd.

Hoe dan ook blijft het een interessante geheime toevoeging die Samsung heeft gemaakt in de Galaxy S20. We sluiten zeker niet uit dat de Zuid-Koreanen in een toekomstige optie deze 96Hz modus voor iedereen beschikbaar gaan maken.

Een voordeel van de 96Hz modus is dat beelden er vloeiender uitzien dan in de reguliere 60Hz modus, maar de feature verbruikt wat minder energie vergeleken met de 120Hz optie.