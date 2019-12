Samsung Galaxy S11 lanceerdatum gelekt, verschijnt mogelijk als S20

De Samsung Galaxy S11, of Galaxy S20 als je recente geruchten moet geloven, zal in februari gepresenteerd worden. Net als voorgaande jaren wordt de nieuwe Galaxy S-telefoon nét voor MWC 2020 uit de doeken gedaan. De Galaxy Fold 2 zal op die dag ook zijn opwachting maken.

De Samsung Galaxy S-serie behoort standaard tot een van de eerste vlaggenschepen die uit de doeken wordt gedaan elk jaar. Net als in 2019 verwachten we in 2020 niet minder dan drie verschillende varianten. Terwijl de meeste berichten nog spreken over de Galaxy S11, verschijnen er steeds meer hints dat de Zuid-Koreaanse fabrikant de naamgeving op de schop neemt en overstapt op Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20?

De geruchten over de naamgeving bevinden zich nog in een beginnende fase, maar helemaal onbegrijpelijk zou de zet niet zijn. Vergeleken met voorgaande edities moet de nieuwe Galaxy S-serie enorme upgrades met zich meebrengen. We verwachten onder meer een vernieuwd design, verbeterde camera's, betere batterijduur en meer. Apple heeft eenzelfde kunstje geflikt met de iPhone X; de iPhone 9 is er nooit van gekomen, omdat men met de X duidelijk een nieuwe generatie wilde aanduiden.

De Israëlische nieuwssite Girafa meldt dat de S11-serie op 11 februari in San Francisco het levenslicht ziet. Dat zijn maar liefst twee weken voordat de MWC kick-off plaatsvindt in Barcelona. De recent gelekte Galaxy Fold 2 met clamshell ontwerp zal ook uit de doeken worden gedaan in de Verenigde Staten.

(Image credit: OnLeaks)

Recente geruchten geven ons een goed beeld wat we mogen verwachten van het S11 trio. Alle drie de apparaten maken naar verluidt gebruik van een gecentreerd Infinity O-display, waardoor de frontcamera niet meer aan de zijkant zit maar boven in het midden. De Exynos 990 is aanwezig onder de motorkap. Grotere batterijcapaciteit is ook vrijwel een zekerheid, evenals een verbeterde snellaadtechnologie aan boord.

De grootste upgrade verwachten we echter op het cameravlak. Recente geruchten melden dat er maar liefst vier camera's aan de achterzijde geplaatst worden, inclusief een primaire 108-megapixelsensor. Ook een periscopische telefotolens, groothoeklens, en Time of Flight-sensor zijn mogelijk aanwezig.

Over de Samsung Galaxy Fold 2 specificaties is momenteel een stuk minder over bekend. Dankzij de gelekte foto's weten we in ieder geval dat het ontwerp van de originele Galaxy Fold niet heilig is wanneer het aankomt op foldables. Gezien het radicaal andere design is het überhaupt de vraag of deze vouwbare telefoon de naam 'Fold' krijgt. De komende weken zullen we er vast en zeker meer over te weten komen.