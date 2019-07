Samsung Galaxy Note 10 volledig onthuld door foutje bij FCC

De Samsung Galaxy Note 10 is het slachtoffer geweest van heel wat lekken, waaronder foto's "in het wild" en enkele overtuigende renders die de smartphone en zijn stylus in volle glorie lieten zien.

Enkele weken voor de officiële lancering van deze gloednieuwe Samsung zijn zowat alle details over het vlaggenschip onthuld door een lek van het FCC (Federal Communications Commission) dat net op tijd gespot werd door XDA Developers voor de details offline werden gehaald.

Noteer het even

Zoals je kan zien, hebben we door bovenstaande afbeelding een duidelijk beeld van de smartphone. Een foto van de voorkant bevat onder andere de afmetingen van het toestel en bevestigt de gecentreerde pin-hole selfiecamera, die Samsung eerder liet zien.

Eerdere geruchten over het gebrek aan knoppen op de rechterkant van het toestel worden ook bevestigd, maar er zijn nog steeds knoppen de zien aan de linkerkant, waar gewoonlijk de volumeknoppen en Bixby-knop zitten. Waarvoor die onderste, kleinere knop dient is echter nog niet duidelijk. Maakt de Bixby-knop opnieuw een verschijning of kiest Samsung voor een aan/uit-knop aan de linkerkant?

Twee andere beelden bij XDA Devolopers laten daarnaast de voor- en achterkant van de Note 10 uit verschillende hoeken zien. Hier zien we dat de verticale, driedubbele camera een feit is en zich aan de linkerkant bevindt. Een hoofdtelefoonaansluiting zien we jammer genoeg niet.

Het bericht van het FCC wees ook op de ondersteuning van de nieuwe Wi-Fi 6 (802.11ax) standaard en hoewel er veel gespeculeerd werd over LTE-connectiviteit, lijkt 5G-ondersteuning nergens op te duiken.

Als we willen weten wat de Note 10 daadwerkelijk kan, moeten we natuurlijk wachten tot de officiële lancering.