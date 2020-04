Nieuwe Samsung Galaxy A41 verpakt aantrekkelijke camera's in compacte vormfactor

Een gezondheidscrisis houdt Samsung niet tegen om een nieuwe smartphone op de markt te brengen. Deze keer is het een nieuw lid van de goedkope Galaxy A-familie, namelijk de Samsung Galaxy A41. Hij is de opvolger van de kleine Samsung Galaxy A40 van vorig jaar en probeert die compacte vormfactor te behouden terwijl er leuke upgrades op cameravlak zijn aangebracht.

Lees hier de review van de Samsung Galaxy A40

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy A41: prijs en specificaties

Wat de prijs betreft, houdt de Samsung Galaxy A41 het erg goedkoop met zijn 299 euro. Wie de nieuwe smartphone zou willen kopen, moet nog even wachten, want hij ligt pas op 22 mei in de winkelrekken.

De specificaties liggen in dezelfde lijn als de Samsung Galaxy A51 die we eerder dit jaar zagen. We krijgen hier een relatief compact 6,1-inch Super AMOLED-display, 4GB RAM-geheugen, 64GB interne opslag en een nog nader te bepalen octa-core chipset. Qua prestaties zit je hier dus goed, al had de 64GB opslag hoger mogen zijn. Je kan die gelukkig uitbreiden met een microSD-kaart. Er zit daarnaast nog een batterij van 3.500mAh met 15W-snelladen aan de binnenkant.

Achteraan vinden we nu geen twee, maar drie camera's. Een 48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera en 5MP-dieptesensor. Vooraan zit nog een 25MP-selfiecamera in een waterdruppelnotch.

Er zijn tot slot drie verschillende kleurenopties beschikbaar met hetzelfde Prism-patroon als op de andere nieuwe Galaxy A-toestellen: zwart, wit, en blauw. Er bestaat ook een rode versie, maar die komt niet naar de Benelux.