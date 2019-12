Samsung Galaxy A40 review

De Samsung Galaxy A40 is zeker niet het populairste jongetje uit de Samsung-klas. Desalniettemin is het een zeer degelijke, scherp geprijsde midranger die voor vele consumenten misschien nog wel een betere keuze is dan de razend populaire Galaxy A50.

De Samsung Galaxy A40 is een van de goedkopere midrangers die de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2019 op de markt heeft gebracht. De A40 behoort tot de vernieuwde A-serie van Samsung, en deze lijn moet na jaren van middelmatige toestellen weer een gevaar vormen voor de concurrentie.

Dat het Samsung gelukt is om de A-serie weer eer aan te doen, durven we wel te beweren. Succesverhalen als de Samsung Galaxy A70 en Galaxy A50 laten zien dat er potentie zit in de nieuwe strategie. Met name laatstgenoemde weet de nodige successen binnen te slepen; de A50 is de meest verkochte telefoon in Europa.

In winkels en webshops vind je naast de A50 vaak nog een ander, iets kleiner apparaat met veel uiterlijke kenmerken van de verkoophit, en dat is de Galaxy A40. Deze iets goedkopere versie is behoorlijk ondergesneeuwd, maar op papier is het toestel helemaal niet zo verkeerd.

Lees hieronder of de Samsung Galaxy A40 misschien wel de perfecte nieuwe smartphone voor jou is.

Samsung Galaxy A40 releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy A40 is inmiddels een tijdje verkrijgbaar in de Benelux. De officiële lancering vond plaats in maart, en in diezelfde maand was de telefoon al te bestellen bij diverse retailers.

De Samsung Galaxy A40 is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Blauw, Oranje, en Wit. De midranger heeft een adviesprijs van 249 euro, maar op het moment van schrijven is het toestel al voor enkele tientjes minder te koop.

Image Credit: TechRadar

Design

Mocht je dit jaar al eens in aanraking zijn gekomen met telefoons uit de nieuwe Galaxy A-serie, dan zal het design van de Galaxy A40 je niet omverblazen. Wat dat betreft speelt Samsung het op safe, maar erg is dat zeker niet.

Aan de voorzijde vind je een voorkantvullend scherm, met aan de bovenzijde een uitsparing voor de frontcamera, zij het een zeer kleine. Misschien wel het belangrijkste verkoopargument is de vormfactor; de Galaxy A40 met afmetingen van 144 x 69 x 7,9 millimeter namelijk lekker compact, waardoor gebruik met één hand erg makkelijk is.

(Image credit: Future)

Een ander voordeel van de A40 zijn de minieme bezels, ook wel bekend als de randen rondom het scherm. Hierdoor heb je relatief vrij veel scherm tot je beschikking. Doordat de rand aan de onderkant maar ietsjes groter is dan die aan de bovenzijde, creëer je een vrij symmetrisch lijkend geheel.

De achterzijde is van plastic en heeft afgeronde zijkanten voor een betere grip. Hij voelt misschien niet heel premium, maar wel degelijk. Door de afgeronde zijkanten is de A40 ook redelijk glad, wat een hoesje geen overbodige luxe maakt. Dat is jammer, want de achterzijde verkleurt in allerlei kleuren van de regenboog in diverse lichtomstandigheden.

In tegenstelling tot de A50 maakt de A40 gebruik van een fysieke vingerafdrukscanner die verwerkt zit aan de achterzijde van het display. Misschien niet zo high-tech, maar qua uitvoer geven wij sterk de voorkeur aan deze prima werkende scanner van de A40.

Verder is er aan de onderkant ruimte gemaakt voor een koptelefooningang, USB-C-poort en een enkele speaker. Het simkaartslot zit aan de linkerrand en geeft je de optie om twee simkaartjes én een microSD-kaartje erin te stoppen. De volumeregelaar en aan/uit-knop zitten aan de rechterzijde. Water- of stofdichtheid is niet van toepassing op de Galaxy A40.

(Image credit: Future)

Display

Samsung weet al enkele jaren topkwaliteit schermen te maken. De AMOLED-panelen zijn erg in trek op de smartphonemarkt. Onder meer Apple en OnePlus maken gebruik van Samsungs displays. Vaak zijn deze schermen echter voorbehouden voor high-end telefoons. Gelukkig is de Galaxy A40 een uitzondering op de regel.

De midranger van de Zuid-Koreanen maakt gebruik van een 5,9 inch Super AMOLED-display met een Full HD+-resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De beeldverhouding bedraagt 19,5;9, waardoor het scherm vrij langgerekt is te noemen. Krasjes worden deels voorkomen door Gorilla Glass 3.

Uiteraard is de schermkwaliteit niet zo extreem goed als bij een Samsung Galaxy S10 Plus, maar de A40 heeft zeker een van de beste displays tot zijn beschikking in zijn prijssegment. Kleuren spatten van het scherm, en dankzij AMOLED is zwart ook echt zwart (in tegenstelling tot LCD, waarbij hoe dan ook het hele display oplicht.)

De minimale schermhelderheid van de A40 stemt ons eveneens tevreden. In combinatie met de blauwlichtfilter is het display in de avonduurtjes zonder pijn aan de ogen af te lezen. De maximale schermhelderheid is iets minder indrukwekkend, maar nog altijd voldoende.

Automatische schermhelderheid inschakelen is ook mogelijk en werkte best goed; na verloop van tijd wist de A40 redelijk in te schatten hoe fel het display moest zijn in diverse lichtsituaties.