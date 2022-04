Saints Row laat je werkelijk alles personaliseren: van wenkbrauwen tot wieldoppen

Saints Row, de reboot van Volition's overdreven open-wereld crime-serie, zit boordevol met personaliseringsopties. Zo kan je je karakter, voertuigen, wapens, gang en zelfs je hoofdkwartier tot in de fijne details naar wens aanpassen.

In een preview-showcase en persbericht werden alle customizations uitgelicht, van gewoonweg gek tot aan het extreme. De character-creator laat je het uiterlijk van je Boss tot in de details bepalen. Van botstructuur in het gezicht, de plaatsing van de wenkbrauwen tot aan de torso-vorm en nadruk op de aderen. Ook de haaropties zijn uitgebreid: verschillende texturen en stijlen maken het mogelijk om af te wijken van de traditionele westerse kapsels. Er is zelfs een keuze uit arm- of beenprothesen

Er zijn heel wat bizarre opties. Je kan de huidsoort aanpassen naar een ander materiaal, zoals steen, glas of iets wat er uit ziet als een ruimtepatroon. Volition benadrukt ook de mogelijkheid om asymmetrische gezichten te creëren: het is bijvoorbeeld mogelijk om de ogen en oren los van elkaar aan te passen, of de spiervorming in de helft van het gezicht te veranderen.

Cosmetics hebben ook een nieuwe insteek gekregen. Shirts, broeken, sokken, hoofddeksels, handschoenen en andere kleding kan worden gewisseld. Hierdoor kan je wisselen tussen de dagelijkse kloffie en bizarre outfits. Denk hierbij aan leren jacks tot helmen in de vorm van dinosauruskaken.

Je karakter kan meerdere lagen kleding dragen, waardoor je niet vastzit aan specifieke outfits. Alle kleding is verder ook genderneutraal, waardoor je je favoriete oppercrimineel kan kleden zoals jij dat wil.

(Image credit: Deep Silver)

Bij voertuigen is het personaliseren net zo divers. Het is hier mogelijk om elk onderdeel te customizen: van spatborden, bumpers, daken en zijpanelen tot aan bandprofielen, wieldoppen en ashoogte. Je kan ze verder elke kleur geven die je wil. Ook kan je het geluid van de claxon, motor en uitlaat veranderen.

Naast deze cosmetische aanpassingen kunnen voertuigen ook geüpgraded worden met functionele verbeteringen. Zo kunnen nitro-boosts, off-road banden, schietstoelen en een sleepkabel worden toegevoegd. Met de laatstgenoemde toevoeging kan je objecten achter je aan slepen. Volition zegt dat elk type voertuig in de game, zoals auto's, motoren, hoverboards en boten, dezelfde uitvoerige personalisatie bevatten.

(Image credit: Deep Silver)

De verkrijgbare opties zijn vrij omvangrijk. In de personalisatie-showcase zagen we een monster-truck uitgedost met metalen beplating, motoren bedekt met neon-lichten en een auto die niets minder was dan een zeilschip op wielen.

Wapens worden op dezelfde manier aangepast, met verf en stickers. Je kan de textuur van elk individueel onderdeel veranderen. Zo kan de loop van je geweer felgroen worden terwijl het magazijn een camouflage-bruin is. Om het gekker te maken kan je de wapentypes modificeren. Stop een RPG in een gitaarkoffer, verander je standaard geweer in een paraplu of loop rond met een piñata-stok in plaats van een breekijzer.

(Image credit: Deep Silver)

Tot slot je hoofdkwartier: deze dient als hub voor je gang en criminele onderneming. Je kan de omgeving personaliseren om je aankopen en trofeeën tentoon te stellen. Wapens, kleding en voertuigen van de hele crew kunnen ook hier aangepast worden. Zo zorg je ervoor dat ze in een vuurgevecht jouw gekozen uniform dragen. Natuurlijk kan je ze ook gewoon belachelijk kleden: clowns uit een kleine auto, of juist heel bruut een militaire groep uit een 4x4. Net wat je zelf tof vindt.

Volition zegt dat spelers al voor de release op 23 augustus aan de slag kunnen met karakter-creatie. In de aankomende maanden komt er een downloadbare preview om de gekkigheid vast op te bouwen.