Recordvraag naar Mac en Services helpt Apple iPhone-dal te compenseren

Apple heeft zijn voordeel gehaald uit de huidige verschuiving naar een flexibele werkomgeving en de vraag naar entertainmentdiensten tijden de lockdown, met een recordomzet voor de Mac en dienstendivisie die zo een achteruitgang in de verkoop van iPhones compenseert in Q4.

De smartphone-industrie heeft over het algemeen geleden onder de pandemie. De vroege fase van de lockdown zorgde voor problemen met de bevoorrading, terwijl de vraag werd geraakt door de economische uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht, het sluiten van winkels en beperkingen op het reisgedrag van mensen.

Apple heeft het beter gedaan dan veel rivalen, maar zag nog steeds de omzet van de iPhones dalen met 21 procent naar $26,4 miljard (€22,59 miljard) tijdens de drie maanden voorafgaand aan het einde van september. Deze zelfde periode zag vorig jaar echter wel de lancering van de iPhone 11, waar nu de iPhone 12 werd vertraagd tot deze week.

Apple Q4

Dit biedt natuurlijk een verklaring voor de sterke daling en houdt ook in dat Apple zich niet teveel zorgen maakt, nu deze vertraagde aankopen zullen bijdragen aan Q1 van 2021.

De iPhone 12 is de eerste smartphone van Apple met 5G en er is veel hoop dat de ondersteuning voor het next-gen-netwerk de vraag zal doen toenemen. Investeerders hebben momenteel geen echt beeld van de verwachtingen van Apple - daar heeft het bedrijf nog geen informatie over gegeven.

In het algemeen was de omzet vrij statisch met $64,7 miljard (€55,37 miljard) en voldeed deze aan de verwachtingen van de analisten, bijgestaan door een stijging van 28 procent in de omzet van Mac-producten naar $9 miljard (€7,7 miljard) en een sprong van 31 procent in de verkoop van iPads naar $6,8 miljard (€5,82 miljard). Diensten, die recent een mooie groei hebben gekend en vrij vruchtvol bleken voor Apple, zijn gestegen met 16,3 procent naar $14,6 miljard (€12,49 miljard) nu consumenten meer applicaties kochten, microtransacties maakten en abonnementen namen voor muziek, televisie, films en cloudopslag.

Daarnaast hielp de lancering van de nieuwe Apple Watch een omzet te boeken bij wearables en accessoires, naar 16,3% met $7,9 miljard (€6,76 miljard)

"Apple topte een fiscaal jaar af dat gedefinieerd werd door innovatie ondanks tegenslag, met een kwartaalrecord in september, geleid door ongekend record voor Mac en diensten", zei Tim Cook, de CEO van Apple.

"Ondanks de blijvende impact van Covid-19 bevindt Apple zich in het midden van zijn meest productieve productintroductie ooit en de eerste respons naar al onze nieuwe producten, geleid door onze eerst 5G-compatibele iPhone-reeks, is ontzettend positief."

"Van afstandsonderwijs tot het thuisbureau, Apple-producten zijn voor gebruikers een venster geweest naar de wereld nu de pandemie blijft duren. Onze teams hebben de huidige noden bevredigd met creativiteit, passie en de grote ideeën die enkel Apple kan leveren."

Nu de drukste koopperiode van het jaar eraan zit te komen, heeft Apple stappen gezet om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen met een iPhone 12 aan de slag kunnen gaan. In de Verenigde Staten staat het winkels toe om te dienen als distributiepunten. Daarnaast breidt het dit 'express'-winkelformat uit naar meerdere locaties binnen Europa.

Het idee is dat zelfs indien winkels gedwongen zijn om te sluiten vanwege de lockdown-restricties, dat ze nog steeds een belangrijke rol kunnen spelen. Een grotere zorg kunnen problemen met de bevoorrading zijn, waarbij Cook aan investeerders vertelde dat het bedrijf hard werkt om de situatie op te lossen.